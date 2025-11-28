中評鏡頭：宏福苑火災警戒線外的居民

香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至27日仍未完全救熄，不少市民在周圍關注火勢（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月28日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至27日仍未完全救熄。截至11月28日0時，增至83死77傷，目前大埔宏福苑起火的7棟大廈火勢已全部受控。中評社記者27日在現場看到，消防持續噴水的大樓仍有零星明火，現場煙霧濃厚刺鼻。在拉開的警戒線之外，不少居民和市民持續關注火勢。有居民眼含熱淚，也有人帶著三炷香，面向屋苑祈禱。



位於香港新界北部大埔區的宏福苑共有8座居民樓，事發時正進行包括外牆裝修在內的大維修，所有大廈均搭有棚架且包裹了棚網。26日下午2時51分，香港特區政府消防處接獲火警報告，下午3時02分火警升為三級，隨後火警接連升級，火災從一座大廈蔓延至7座大廈，到下午6時22分升為五級。五級火警——是香港僅次於最高級“災難級”的火災。



中評社記者27日在大埔現場看到，消防和警方在現場設置了警戒線，周圍的民眾只能在警戒線外關注救火情況。不少人臉露憂傷，還有年輕男子在哭泣，也有人帶著三炷香，面向屋苑祈禱。



在靠近宏福苑的小廣場站滿了民眾。有一位不願意具名的長者告訴中評社記者，自己的房子就是面前還有零星火勢的那一棟。“好緊張啊現在，之前沒有燒到裡面，現在很怕火又燒上去。”他在廣場的空地上看了又看，坐立不安。周圍的街坊都安慰他：“沒事的，不會再燒了。”