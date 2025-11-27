國台辦：“台獨”意味著戰爭　是死路一條

陳斌華 中評社北京11月27日電／國務院台辦發言人陳斌華27日表示，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其“台獨”立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。其所謂“行動方案”極力渲染“大陸威脅”，妄圖“以武謀獨”“倚外謀獨”，是窮兵黷武、禍台殃民的“引戰方案”“毀台方案”。這再度暴露出其“和平破壞者”“危機製造者”“戰爭煽動者”的凶惡面目。



有記者問，賴清德26日召集所謂“國安高層會議”，拋出所謂“守護民主台灣國家安全行動方案”，並在會後記者會上鼓吹“‘民主台灣’是一個主權獨立的國家”等“台獨”分裂謬論，大肆渲染大陸“威脅”，鼓噪將提高台灣地區防務預算等。對此有何評論？陳斌華在答問中作上述表述。



他強調，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。台海現狀是世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變。統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，“兩制”台灣方案是“和平方案”“愛台方案”，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。



陳斌華說，賴清德上台以來，無視台灣社會主流民意，頑固堅持“台獨”分裂立場，處心積慮煽動“反中抗中”，持續加劇台海緊張局勢。繼今年3月將大陸界定為“境外敵對勢力”、拋出所謂“17項策略”之後，其此次又拋出所謂“行動方案”和“13項具體行動”，在破壞兩岸關係、圖謀“台獨”分裂的邪路上一條道走到黑，只會一步步把台灣推向兵凶戰危的災難深淵。



陳斌華指出，“台獨”意味著戰爭，是死路一條。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手、迎頭痛擊。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。正告賴清德及民進黨當局，不要玩火，玩火者必自焚；“以武謀獨”、鋌而走險，只會自掘墳墓！