韓兵殉職案　尹錫悅涉嫌協助嫌犯外逃遭再起訴

中評社香港11月27日電／韓聯社報導，韓國負責調查防汛兵殉職案的獨立檢察組（獨檢組）27日以涉嫌協助嫌疑人逃逸、濫用職權、違反《國家公務員法》為由，對前總統尹錫悅提起公訴，但不提請批捕。



獨檢組已于本月21日以涉嫌施壓篡改防汛兵殉職案調查結果為由，對尹錫悅等12人提起公訴，而當天以涉嫌幫助前國防部長官、前韓國駐澳大利亞大使李鐘燮逃逸為由，再次對尹錫悅提起公訴。另有5人也一道被提起公訴，具體包括前國家安保室長趙太庸、前法務部長官朴成宰、前法務部次官（副部長）沈雨廷、前外交部第一次官張虎鎮、前公職紀綱首秘李始原（音）。



2023年7月，海軍陸戰隊上等兵蔡某在慶尚北道參與抗洪救災工作時殉職。獨檢組判斷，尹錫悅同月31日在接到海軍陸戰隊調查組“應向上級指揮官追責”的初步調查結果後當場發怒。之後，時任國防部長官李鐘燮等國防部和總統室高管開始濫用職權，向調查組施壓，阻止其將案件移交警方，指示篡改相關卷宗。同年11月19日，尹錫悅將李鐘燮提名為韓國駐澳大利亞大使，幫助其潛逃海外。



據獨檢組判斷，尹錫悅或認為，若偵查機關對李鐘燮的調查取得進展，自己也可能成為調查對象，因此任命李鐘燮為駐澳大利亞大使，以阻止偵查機關對李鐘燮的調查。按照尹錫悅指示，總統室、外交部和法務部均介入了李鐘燮赴澳就任大使。