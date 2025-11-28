紙短情長：便利貼拼出大埔鄰里真情

一面面承載著社區真情的“心意牆”在大埔街頭悄然竪起，一位街坊貼上了她的祝福（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月28日電（記者 袁曉麥）大埔社區街頭，空氣中還殘留著些許焦糊味，但更多的是一種安靜的溫熱。中評社記者走訪附近街區時看到，幾家商鋪橱窗上原本用來張貼促銷海報的位置，如今被五顔六色的便利貼覆蓋。一面面承載著社區真情的“心意牆”在大埔街頭悄然竪起。



據瞭解，這是區內商鋪自發提供的“心意牆”，供路人以文字留言的形式向大埔居民表達祝福、傳遞力量。走近細看，便利貼層層叠叠，像是一場色彩的接力。一句句祝福和感謝凝結成人們心中最真切的祈願。“祝福大埔居民！”“多謝消防員的努力！加油！”“支持大埔！大家平安！”“感謝消防員、義工！”截止當天下午5點，已經有近百張便利貼飄蕩在大埔街角。



一位拎著兩提卷筒紙的婆婆特意停下腳步，眯著眼辨認牆上的字。讀罷，她騰出一只手拿起筆，在便利貼上一筆一劃寫下四個字：“加油 平安”。“這些卷紙是準備送到前面物資收集點的。” 婆婆向中評社記者表示：“我年紀大搬不動太多東西，只能做這點小事，希望大家都能平平安安。” 說完，她便提著物資再次融入了前行的人群。



漸漸地，路過的學生、買菜的街坊，越來越多的人經過這裡都會下意識地放慢腳步。有人掏出手機拍照，更多人是拿起筆，用祝福填補牆上僅剩的空白。牆上的留言大多很短。“加油”、“頂住”、“平安”。這些具體而微的善意，拼凑出了災難面前香港人守望相助、同舟共濟的樸素情感，在關鍵時刻伸出援手，更在危難之際告訴每一個受災的居民：在大埔，沒有人是一座孤島。

