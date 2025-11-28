“香港需要我們！”義工街坊合力馳援大埔火災

香港內地青年義工交流協會迅速組織起義工隊伍，協助政府部門和地區關愛隊一起照顧安撫受火災影響的居民（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月28日電（記者 袁曉麥）11月26日晚，香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生五級火災，逾千戶居民無家可歸。災難面前，香港特區政府反應迅速，及時疏散群眾，並通過多個援助點為居民提供物資與庇護支持。香港市民也隨即發起互助支援，社區內多間商戶及機構伸出援手，一張覆蓋衣食住行乃至寵物照料的互助大網在大埔區內迅速形成。



中評社記者在大埔運頭街看到，熱心街訪們挺身而出，伸出援手，帶著大包小包物資排隊捐助。彩虹串燒店、逸東餃子店、大埔藝術中心等地成為民間自發形成的物資集散點。一眾私家車車主、的士司機、摩托車主紛紛組成物資配送隊，義務將市民送來的水和物資第一時間運往需要的安置點內。



不少大埔居民拖著平時買菜用的手拉車出現在街口，但車裡裝的不是蔬菜，而是自家收集的援助物資。中評社記者瞭解到，其中不僅有本區街坊，還有不少跨區趕來的市民。“收到消息說現在急需酒精濕巾，我們就趕快買來了。”拎著兩大袋物資的陳女士說道。支援的觸角也延伸到寵物。香港寵物會救護團隊派出了救護車在場待命，多個動物組織也發布信息，協助安置受災家庭的貓狗。



香港內地青年義工交流協會迅速組織起一支由三十餘名義工組成的志願者隊伍，協助政府部門和地區關愛隊一起照顧安撫受火災影響的居民，並幫助運送和分發物資，使來自各方支援的生活用品、食物飲品和禦寒衣物等及時送達給受災居民。來自香港吉林同鄉會的黃女士和朋友一早就趕赴臨時安置點。直到中午時分，她們忙碌得連午飯都顧不上吃。她表示，看到消息後非常心痛，只想趕快用行動為受災家庭盡一份綿薄之力。“我來香港十幾年了，現在正是香港需要我們的時候。”



與此同時，更有大批市民來到大埔藝術中心外的流動捐血車，希望可以為傷員獻血。中評社記者從香港紅十字會輸血服務中心的工作人員處瞭解到，目前中心血庫約有8-10日存量，血庫水平穩定。中心衷心感謝各位市民前來捐血，呼籲熱心市民先預約、再捐血，令捐血流程更順暢。