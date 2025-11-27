日媒：特朗普家族的危險加密資產帝國

中評社香港11月27日電／日本經濟新聞華盛頓支局局長河浪武史撰文指出，特朗普贏得美國總統大選已過去1年，通過對其家族多家企業的調查發現，短短1年內就建立起了規模達100億美元的加密資產（虛擬貨幣）業務。作為美國最高權力者的總統及其家族，在短期內積累如此鉅額資產堪稱前所未有。其背後隱藏著政治權力腐敗的風險。文章內容如下：



臨近總統大選進入加密資產業務



通過“World Liberty Financial（WLF）”這家公司，可以窺見特朗普家族加密資產業務的光與影。



該公司成立於2024年9月，10月30日向美國證券交易委員會（SEC）申請“銷售數位資產”，其代表人為唐納德・J・特朗普。該公司決定進入加密資產業務的時間，恰逢美國總統大選前夕。



在美國東部德拉瓦州（Delaware）的登記冊上，該公司的總部所在地僅修建了帶有白墻的車庫，並未發現辦公室。WLF發行了多達1000億枚的數字代幣（WLFI）。2025年9月，該代幣在全球最大的虛擬貨幣交易所“幣安（Binance）” 上市，光是在市場上流通的270億枚WLFI，合計價格就高達33.9億美元。



提交給美國政府倫理辦公室的資料顯示，特朗普本人也持有157億枚。加上其大兒子等人的家族企業的持有量，總量達到225億枚。這意味著短短1年時間就獲得了總額28億美元的市場價值。



誰會購買這種剛剛發行且沒有業績支撐的代幣呢？4月購買2500萬美元該代幣的新加坡DWF Labs，是一家通過大額交易來操控加密資產價格的造市者。阿聯酋（UAE）的“Aqua1”為該代幣投入了1億美元，該公司的出資者也不明確，實際情況無從知曉。



最引人注目的是加密資產“波場（TRON）”創始人孫宇晨（Justin Sun）。他曾因市場操縱等行為，於2023年3月被美國證券交易委員會起訴。而在其購買價值7500萬美元的WLF代幣後，特朗普政府於2月停止了相關訴訟。



如果這是對孫宇晨購買代幣的回報，可能會是一個很大的問題。事實上，WLF代幣一旦售出，特朗普家族就會獲得實際收入。



WLF通過銷售代幣獲得了5.5億美元收入。該公司的招股說明書顯示，收益的75%流向特朗普家族企業。僅2024年一年，特朗普個人就從WLF獲得了5735萬美元的實際收入。



用自身言論影響市場，赦免關鍵人物



特朗普家族為何如此傾力投入加密資產呢？據稱，2021年特朗普卸任總統後，其家族被部分銀行拒絕提供貸款。儘管原因包括國會山騷亂事件等，但被銀行體系排斥的恐懼與不滿情緒，驅使特朗普家族轉向了加密資產領域。



“國家加密資產戰略儲備的核心是比特幣和乙太坊”，特朗普今年3月2日在自己的社交媒體（SNS）上發佈了這一聲明。隨後，這兩種虛擬貨幣的價格在數小時內上漲了10%。



事實上，WLF正利用通過代幣銷售籌集的資金，投資比特幣和乙太坊。特朗普可通過其作為總統的言論影響市場，進而提高家族企業的收益。



2024年10月，特朗普赦免了從事WLF代幣業務的幣安（Binance）創始人趙長鵬。趙長鵬已於2023 年承認自己與洗錢相關的罪名。



幣安與特朗普家族之間存在特殊交易。據悉，幣安從中東獲得20億美元投資時，並未使用美元，而是特意選擇了WLF的穩定幣“USD1”。這20億美元的鉅額資金流入WLF，有可能為其帶來每年1億美元左右的利息收入。



特朗普就任總統後，迅速放寬了對加密資產的監管。特朗普就任首日，對加密資產持強硬監管態度的美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）便宣佈辭職。隨著監管機構的監管力度大幅削弱，特朗普家族的加密資產業務也隨之加速擴張。



2025年1月，特朗普家族企業發行了“特朗普幣”（Trump Coin）。儘管這是一款沒有實用性的迷因幣（Meme Coin），但其流通總額仍達到15.5億美元。此外，特朗普旗下的社交媒體運營公司獲得了價值20億美元的比特幣。短短一年內，特朗普家族的加密資產業務市值便從零增長至100億美元。



政府與行業利益捆綁，也面臨失去支援基礎的風險



美國白宮發言人萊維特（Levitt）解釋稱：“總統及其家族從未參與利益衝突，今後也絕不會參與”。 然而，加密資產業務反而可能成為特朗普政府的弱點。



一是面臨被海外勢力利用的風險。據自由派非營利組織Accountable.US調查，WLF代幣的購買者中疑似包含朝鮮、伊朗、俄羅斯的相關機構。加密資產可以通過內部交易輕鬆使價格急劇上漲或下跌。



這也成為在野黨民主黨反擊的材料。美國民主黨已準備好《終結加密腐敗法案》等多項監管法案，如果民主黨在2026年中期選舉中席位增加，國會的調查將會迅速推進。



如果特朗普陷入逆境，整個加密資產市場都可能隨之急劇收縮。加密資產市場規模為3.57萬億美元，在過去一年中增長了1.5倍。其背後是國家儲備和將特朗普考慮放寬監管視作買入因素的“特朗普政策兜底期權”（Trump put）。



此外，美國副總統萬斯及商務部長盧特尼克也通過個人或關聯企業持有加密資產。如果政府與行業的利益捆綁發展成新的“深層政府”（Deep State），必將導致特朗普支援群體的流失。對曾在第一任期內兩次遭遇彈劾訴訟的特朗普而言，失去支援基礎才是最大的風險。