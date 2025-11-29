社評：烈焰無情人間有愛 攜手同心共克時艱

香港大埔宏福苑發生五級大火。 中評社香港11月29日電（評論員 林艷）11月26日，香港經歷了一個令人心碎的不眠之夜。大埔宏福苑，這片承載著無數家庭記憶的家園，在熊熊烈火中被無情吞噬。這場駭人聽聞的五級大火，不僅燒毀了正在維修的多棟高層建築，更造成了重大人員傷亡，令人扼腕。



然而，烈焰無情，人間有愛。面對這場突如其來的災難，我們也看到人性中最光輝的一面。從中央的殷切關懷，到香港特區政府的迅速響應；從香港社會各界的守望相助，到內地同胞的傾力支援，一股股眾志成城的救災力量迅速匯聚。這不僅是香港社會在危難時刻展現出的堅韌與團結，更是中華民族血濃於水、同舟共濟的生動寫照。



第一，中央高度重視、殷切關懷，全力支持香港應對災情。



事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，並指示向香港特區行政長官李家超轉達對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問。習主席明確要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，並強調有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。中央港澳辦工作組連夜赴港，中央政府駐港聯絡辦成立應急專班，全力協助香港特區政府開展救災工作。與此同時，香港特首李家超也收到了周邊城市領導人的慰問與協助提議，他也對習主席的重視及內地支持深表感謝，並表示正在草擬需要內地單位提供協助的大型物資和支援清單。



“我一直關注著香港，掛念著香港，我的心和中央政府的心始終同香港同胞在一起。”習近平主席2022年訪港時的深情話語言猶在耳，感動無數市民。在此次火災中，中央迅速而堅定的支持，給予了香港社會抗災救災的強大精神鼓舞和充足信心底氣，也再次讓香港市民感受到來自國家的關懷與力量。“全力以赴”、“想方設法”、“提供必要援助”，這些指示不僅是語言的溫暖，更是實實在在的行動承諾。香港市民深刻體會到，無論面對何種困難，祖國永遠是最堅實的後盾。回顧過去，從應對金融危機到抗擊非典、新冠疫情，中央始終在關鍵時刻伸出援手，助力香港渡過難關、保持繁榮穩定。此次大火，再度印證了中央對香港一如既往的關心與支持，“香港有求，內地必應”的深情厚誼，在這一艱難時刻尤為彰顯。

