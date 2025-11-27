日媒：特朗普希望高市避免中日對立升級

中評社香港11月27日電／據日本政府相關人士27日透露，美國總統特朗普25日與日本首相高市早苗舉行電話會談之際，對中日兩國對立表示了擔憂。他要求避免對立升級，還提及了維持中日關係穩定的重要性。鑒於中日關係以高市稱“台灣有事”有可能構成“存亡危機事態”的國會答辯為開端而惡化，美國就此提出了要求。



共同社報導，日中對立發展成了不僅把日中兩國，而且把美國也捲入其中的外交問題。特朗普重視對華貿易談判，或許是在警惕日中緊張波及美中關係。中方要求撤回答辯，高市則擺出了不同意的姿態，事態平息尚無眉目。



日美首腦電話會談應美方要求實施，舉行了約20分鐘。據相關人士透露，特朗普談及日中關係稱“需要進行管控”。特朗普沒有要求高市撤回國會答辯。在電話會談後，高市未向媒體透露自己的國會答辯是否成為了話題。



在日美首腦電話會談前，特朗普與中國國家主席習近平通了約1個小時的電話，一半時間用於台灣問題。中方發佈的消息顯示，習近平闡明了台灣是中國不可分割的領土這一中方的原則立場，特朗普回應稱“理解台灣問題對於中國的重要性”。



特朗普向媒體表示，與高市的電話會談是“非常好的交談”。雖未出示依據，但他認為東亞地區“進展順利”。



美國《華爾街日報》報導稱，特朗普在電話會談中要求高市克制涉台言論，不要刺激中國。日本官房長官木原稔27日在記者會上表示，“有消息稱特朗普建議不要在有關台灣主權的問題上挑釁中國政府，但並無此事”。