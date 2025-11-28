社評：中央關懷暖香江　人間大愛護家園​

中評社香港11月28日電（評論員 楊流昌）11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多幢住宅突發五級大火，濃煙裹挾著焦灼席捲街巷，造成重大人員傷亡。災情就是命令，生命重於泰山。習近平總書記第一時間瞭解火災救援和傷亡等情況，迅速指示中央駐港聯絡辦負責人向李家超行政長官轉達中央對遇難人員和殉職消防員的哀悼和對遇難者家屬及受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央駐港聯絡辦支持特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要幫助，努力把火災傷亡損失降到最低。這份來自最高領導人的深切關懷，如春風化雨般溫暖著每一位受災市民的心田，彰顯著“人民至上、生命至上”的執政理念。



中央關懷如春風化雨，始終是香港最堅強的依靠。災情發生後，國務院港澳辦第一時間致電香港特區政府，轉達中央對受災市民的深切慰問。習近平總書記的重要指示精神迅速傳達到救援現場，為搶險救災工作指明了方向、提供了遵循。這不是一句簡單的表態，而是＂一國兩制＂下中央與香港“同呼吸、共命運”的生動注腳。從抗擊新冠疫情時的疫苗援助、醫療專家馳援，到應對颱風暴雨時的應急協調，再到此次火災的迅速關切，中央始終以“香港所需、國家所能”的行動，為這座城市遮風擋雨。正如一位受災老伯所說：“知道習主席惦記著我們，知道中央記掛著我們，心里就踏實了一半。”這份跨越山海的牽掛，早已融入香港市民的日常，成為最安心的“定盤星”。



一方有難八方支援，深港同心共克時艱。火災現場，不僅有香港消防員的逆行身影，更有來自深圳消防的增援力量。接到求援資訊後，深圳市消防救援隊伍立即啟動應急響應機制，精銳力量火速馳援，與香港同行並肩作戰，用實際行動詮釋了“血濃於水”的同胞深情。兩地消防員默契配合，架起生命通道，爭分奪秒搜救被困人員，展現了新時代應急救援的專業素養和責任擔當。這種“內地香港一家親”的深厚情誼，在大災大難面前得到了最生動的詮釋和最真摯的表達。



社會各界踴躍捐獻，愛心彙聚成海。災情牽動著全國人民的心，也激發起全社會的愛心熱潮。內地和香港各大商家聞訊而動，紛紛慷慨解囊——李嘉誠基金會、李兆基基金、馬雲公益基金會、霍英東集團、安踏集團、信和集團等多家基金和企業率先捐款捐物，伸出援手。短短幾個小時內，善款和急需物資源源不斷地送達災區，從食品飲水到禦寒衣物，從醫療用品到生活用品，每一份捐獻都承載著對受災同胞的深情厚意。與此同時，廣大香港市民也紛紛行動起來，街頭巷尾的募捐箱前排起長隊，普通市民、在校學生、退休長者，人人都想為災區盡一份心力。正如一位捐款的老太太所說：“錢不多，但這是我們的一點心意，希望能夠說明到有需要的街

坊。”



香港社會“水火無情人有情”，平凡善舉彙聚成照亮黑暗的光。火災現場，消防員逆行的身影是最動人的風景——他們頂著高溫濃煙沖進火場，架起雲梯轉移被困老人，連續多小時堅守崗位；社區里，街坊們自發打開家門接納疏散居民，阿婆端來熱粥，青年搬來棉被，連素不相識的路人也主動幫忙照看孩童；慈善機構與義工團隊連夜調配物資，臨時安置點里不僅有基本生活必需品，還有心理輔導志願者輕聲安撫受驚的孩子……這些細碎卻熾熱的善意，構成了香港社會最堅韌的底色。有人說，香港是一座“快節奏”的城市，但在災難面前，“人情味”從未缺席——它是鄰居間的一聲“小心”，是陌生人遞來的一杯溫水，是“我們都是香港人”的本能守護。這種刻在骨子里的互助精神，讓“東方之珠”即便經歷風雨，依然閃耀著人性的光芒。



災難是一面鏡子，照見的是“一國兩制”的強大生命力。從習近平總書記的親切關懷到特區政府的快速回應，從深圳消防的跨地支援到社會各界的踴躍捐獻，從專業力量的全力投入到民間自發的溫暖接力，這場火災的應對過程，正是“一國”優勢與“兩制”活力的完美融合。中央的關懷不是“越界干預”，而是“底線托底”；香港社會的團結不是“被動依賴”，而是“主動擔當”。二者相輔相成，共同築牢了城市安全的防線。這讓我們更加堅信：只要堅持“愛國者治港”，依託祖國的強大支撐，香港完全有能力應對各種風險挑戰，在保持自身特色的同時，不斷鞏固和提升市民的安全感、幸福感。



昨晨，陽光穿透殘留的煙霧灑向街道，臨時安置點里傳來孩子的安寧，消防員疲憊卻堅定的背影漸行漸遠。這場火災已經熄滅，但它留下的溫暖記憶不會消散——那是習近平總書記的深切關懷，是中央與香港心手相牽的牽掛，是深港兩地消防戰士的同仇敵愾，是社會各界踴躍捐獻的拳拳愛心，是香港同胞彼此扶持的情誼，更是“一國兩制”下“家”的模樣。我們相信，經歷過風雨的香港，必將在祖國的懷抱中更加堅韌；而我們每個人，都將是這份溫暖的傳遞者與守護者。



願逝者安息，願傷者早日康復，願家園早日重建。香江潮湧，大愛長存！