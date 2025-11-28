張亞中：讓忠義之光照亮世界

“世界關公文旅聯盟”共同主席、孫文學校總校長張亞中。 中評社台北11月28日電／讓忠義之光照亮世界－－寫在“世界關公文旅聯盟”成立之際 作者：張亞中



在河東沃壤、鹽池煙波之畔，在關公故里常平這片千年忠義之地，來自海內外的賢達同仁齊聚一堂，共同見證“世界關公文旅聯盟”的誕生。抬頭望去，廟宇鐘聲與遠山雲影相和，仿佛歷史深處傳來戰鼓與馬嘶；低頭細想，這不是一個普通組織的成立，而是中華文化另一段壯闊篇章的開啟。身為孫文學校總校長，我倍感欣慰，也深懷敬畏。



《論語》言：“志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。”《孟子》曰：“仁，人心也；義，人路也。”義即是人之正路，而關公一生，正是以“忠義仁勇信”行走其間：有桃園結義之赤誠，有護主千里之堅貞，有華容放曹之仁厚，有刮骨療毒之勇決，更有“夜讀《春秋》”之自砥不懈。千百年來，在平民心中，他不是抽象的神祇，而是可以敬仰、可以效法的君子典範，是“富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈”的具體化身。



孫中山先生曾說：“做人最大的事情，就是要知道怎樣愛國。”他以“天下為公”、“博愛”、“犧牲小我，完成大我”為畢生信念。關公之“忠義”，正是孫中山所嚮往的民族精神：忠於國家民族，義於天下蒼生；不為一己利害，而以億兆黎民為念。今日世界關公文旅聯盟的成立，正是把關公的忠義精神，與孫中山先生追求之民族自由、民生幸福相互映照，讓中華傳統德目在現代文明中獲得新的詮釋。



關公精神，穿越三國烽煙，走過唐宋元明清，遠渡重洋，從常平家廟、解州祖廟，到東南亞、美洲、歐洲無數關帝廟，香火不絕。昔日是“士為知己者死”的俠義情懷，如今更是全球華人安身立命的精神坐標。世界關公文旅聯盟以“同源、同脈、同心、同行”為理念，把這條跨越千年的精神長河，化為聯結五洲四海的文化共同體，這是歷史的延續，更是時代的回應。



古人雲：“讀萬卷書，行萬里路。”文化需要體悟，文明需要相遇。聯盟以“文化為魂、文旅為橋、科技為翼、教育為基、媒體為聲”，把關廟從單一的祭祀空間，轉化為承載研學、旅遊、對話與創新的立體場域：有常平、運城、土山等核心關廟作為精神原點，有跨境文旅路線串聯各地關帝廟，有沉浸式體驗、非遺展演、文創產品讓遊客在遊歷中理解忠義，在感動中完成自我教育。這正是“文以載道，旅以會友”的現代實踐。



更讓人振奮的是，聯盟並未停留在傳統模式，而是順應“苟日新，日日新，又日新”之精神，善用科技之力。關公元宇宙、全球關廟數字文旅地圖、VR 與數字孿生技術，讓千年香火得以在雲端延續，讓遠在海外的年輕人，也可透過一方螢幕走入常平祖庭、步入解州祖廟、登臨東山關帝。這種“虛實相生”的創新，使關公精神突破地理限制，成為數字時代人人可及的公共心靈資源。



教育，是文化最溫柔也最堅韌的力量。孫中山先生曾言：“有道德始有國家，有道德始成世界。”世界關公文旅聯盟特別重視青年傳承，設立青年計劃與學術研究平台，這與孫文學校多年來推動人格教育、歷史教育的志業不謀而合。未來，我們願與聯盟各發起單位──關公元宇宙、常平關帝廟、土山關帝廟、中華微視及諸多文旅機構──攜手合作，開設關公文化課程、舉辦青年研學營，讓“忠義仁勇信”不僅刻在廟碑上，更刻進下一代的生命故事中。



聯盟的組織架構，從主席團、學術與青年委員會，到全球區域聯絡處，體現的正是“多元共治、虛實協同、全球聯動”的治理智慧。這不僅是宗教民俗的聯盟，更是價值實踐的平台：倡導誠信商業，推動公益行動，連結僑團社群，讓關公精神從廟堂走向市井，化為企業的商道、社區的公約、國際交流的橋梁。正如古賢大德所言：“義，內而外之謂也。”忠義若能落實於具體制度與日常行為，便能由個人品格，擴充為社會秩序與國際信任。



當今世界動盪不安，地緣衝突此起彼落，人心常在功利與冷漠之間擺盪。此時重提關公“忠於所事、義薄雲天”的精神，並非懷舊，而是為人類未來尋找共同的價值語言。四海之內，皆兄弟也；若能以忠義為橋梁，以仁勇為底色，以信義為準繩，則無論族群、宗教、語言如何不同，皆可在此找到對話的起點。世界關公文旅聯盟所追求的，正是這樣一種跨文明的心靈互鑒。



在此，我謹代表在台灣的孫文學校總校，向“世界關公文旅聯盟”的正式成立致上最誠摯的祝賀，也向所有為此奔走多年的有志之士致以最深的敬意。願我們以此為新的起點：守護同源的文化血脈，開拓共生的文旅新局；讓常平的香火與全球關廟的燈火交相輝映，讓“忠義仁勇信”在行走的旅程與躍動的數據中不斷傳承。



願關公在上，庇佑華夏黎庶，護佑世界安寧；願忠義之光，穿越山河與時空，照亮每一顆仍願為公義而跳動的心。



孫文學校總校長 張亞中 敬賀



2025年11月27日