快評：特朗普“教訓”高市，下一個輪到誰？

中評社快評／高市早苗本月7日發表涉台挑釁性言論遭到中方猛烈反擊，高市近日已軟化立場。據美媒報導，高市被特朗普“電話施壓”。這可能是高市軟化立場的其中一個原因。



《華爾街日報》周三報導，特朗普25日與高市通話時儘管“沒有強迫高市收回她的言論”，但要求東京降低對台灣問題的敏感度，“不要在‘台灣主權’問題上挑釁北京”。特朗普言下之意非常明顯，形同“教訓”高市。



在與特朗普通話後，高市周三在日本國會辯論中表示，她原本不打算就台灣問題發表具體言論。《華爾街日報》引用分析人士的話認為，這是她態度軟化的信號。日本在野黨黨首野田佳彥也認為，“高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯”。



但這顯然是不夠的。



中國外交部發言人郭嘉昆昨天指出，“‘不再提及’和‘撤回’錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過‘不再提及’淡化搪塞掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，這是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受”。



中方已擺明立場，高市不完全吞回涉台挑釁性言論，中方絕不罷休。



特朗普“教訓”高市，下一個輪到誰？近日，台灣當局高調宣示台灣將大幅提升“國防”預算、推動全民防衛、強化不對稱作戰，明確將台灣定位在抵抗大陸的前線。台灣當局加碼抗中，在背離兩岸和平的路上越走越遠，也是在與特朗普刻意降低音量唱反調。台灣當局接下來會遭遇什麼，相信很多人都清楚答案。