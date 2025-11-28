2025北京市台生台青就業實習推介會召開

推介會現場（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）2025年11月27日，以“英才聚昌”為主題的“2025北京市台生台青就業實習推介會”在北京信息科技大學沙河校區學生發展中心舉辦。推介會開設台生專區，邀請了包括北汽福田汽車股份有限公司、元氣森林、中智招聘、91科技集團等30餘家優質企業及單位參加活動，提供技術研發、項目管理、新媒體運營等400餘個就業實習崗位，涵蓋電子科技、人工智能、市場運營、文化創意等多個領域，在京台生台青參與現場洽談。



此次推介活動把就業崗位“帶到家門口”，與台生台青面對面交流，台生們非常珍惜這次機會，積極投遞簡歷，努力向企業展示自己的所學所長。參會台生表示，推介會是一種非常好的形式，對大家進一步瞭解企業需求和行業形勢提供了幫助，同時為大家的實習就業提供了更多的機會。



此次招聘會是繼北京大學舉辦的“同心築夢 共赴京彩”2025北京市台生台青就業實習專場推介會後，針對昌平高校園區等台生台青開展的又一場招聘推介活動，旨在於有效助力台生台青在京就業實習、創新創業，共同把握發展機遇。



下一步，北京市將繼續深入做好台生台青的實習就業工作，主管部門聯合高校、園區及用人單位，定期舉辦專場招聘、企業參訪及職業培訓等活動，提供職業規劃、實習研學、就業指導、政策咨詢等各項服務，提升實習就業服務的精準性和時效性，進一步落實落細台灣青年來京發展相關政策措施，為台生台青搭建瞭解大陸發展、融入北京建設的實踐平台，為他們提供更多發展機遇和就業空間。