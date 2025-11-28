幾內亞比紹政局緣何“變天”

11月26日，自稱“國家安全與公共秩序恢復高級軍事指揮部”的發言人迪尼斯·恩查馬在幾內亞比紹國家電視台發表聲明（視頻截圖）。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月28日電／據新華網報導，西非國家幾內亞比紹的武裝部隊26日在國家電視台發表聲明稱，軍方已“全面掌控”國家權力，以應對“部分政治人士企圖破壞國家穩定的行為”。27日，幾比高級軍官奧爾塔·南塔姆宣誓就任該國過渡總統。



分析人士指出，此次幾內亞比紹政局“變天”發生在總統選舉結果公布前一天，直接原因是不同政治力量之間的激烈矛盾；而幾比長期政局動蕩與該國貧困問題嚴峻、毒品犯罪猖獗密切相關。



自稱“國家安全與公共秩序恢復高級軍事指揮部”的發言人迪尼斯·恩查馬26日在電視聲明中說，幾比總統烏馬羅·西索科·恩巴洛被解職。



消息人士向新華社記者透露，目前多名幾比高級官員被扣押，包括內政部長博切·坎德和武裝部隊總參謀長比亞格·納恩坦、副總參謀長馬馬杜·托雷等。



27日上午，記者在首都比紹街頭看到街面空曠，行人稀少，氣氛依然緊張。在往日車流量大的城市主幹道上幾乎沒有車輛。載有軍人的軍車不斷從城外駛入城區。主幹道每個路口都有軍人持槍值守，只准許特定車輛通行。



有分析指出，幾內亞比紹23日剛剛舉行了總統和議會選舉，幾比軍方選擇在選舉結果公布前一日採取行動，與此次選舉情況膠著不無關係。



根據幾比總統選舉制度，如果沒有候選人在首輪投票中獲得超過50%的選票，將舉行第二輪投票。但尋求連任的恩巴洛和獨立候選人費爾南多·迪亞斯·達科斯塔選情不相上下，各自宣布在首輪投票中獲勝。



恩查馬在電視聲明中說，軍隊決定奪取政權，是為了應對“某些國內政客”和“國內外知名毒梟”炮製的破壞穩定計劃，以及操縱選舉結果的企圖。



幾內亞比紹是聯合國認定的最不發達國家之一，工業基礎薄弱，糧食不能自給。自上世紀70年代擺脫葡萄牙殖民統治、獲得獨立以來，該國政局一直動蕩。據統計，1980年以來，幾比至少經歷過9次政變和未遂政變。2020年恩巴洛就任總統後，政府公布的未遂政變已有3次。