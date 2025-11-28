香港火災救援持續　特區政府希望內地協助

11月27日，香港特區行政長官李家超（左）在政府總部會見傳媒介紹最新進展。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月28日電／據新華網報導，香港大埔宏福苑26日下午發生五級火警。目前，著火的七座大廈火勢基本受控，事故已造成75人遇難，其中1名消防員殉職，另有11名消防員受傷。現場滅火和搜救行動還在持續，同時傷者救治、善後支援、事故調查等工作也在推進。



香港特區行政長官李家超27日下午就大埔火災跟進工作會見記者時表示，特區政府正在擬備一份物資和支援清單，希望通過中央港澳工作辦公室和有關應急機制，得到內地單位協助。清單包括勘察無人機、幫助消防員爬上多層梯級的助力器、運輸輸送帶等，以及醫療方面的解毒劑、處理燒傷的醫療耗材、實驗室測試材料等。



李家超介紹，在火勢逐步受控的情況下，消防員已成功拯救55人。縱然現場環境複雜，消防員的救援工作不會停頓，全力以赴。



為解決受影響居民的短中期住宿需要，特區政府已開放9個庇護中心，目前有超過500名居民使用。民政及青年事務局已聯絡青年宿舍及酒店，將提供約1000個單位供受影響居民留宿一至兩星期。



特區政府正統籌過渡性房屋，以及香港房屋協會的專用安置屋邨單位，估計初步合共可提供接近1800個單位，照顧災民的住宿需要。



另外，特區政府已經動員社工、臨床心理學家、教育心理學家等支援人員，為受影響的居民、學生提供協助，包括情緒支援、經濟援助、院舍及幼兒暫托照顧等。特區政府已安排“一戶一社工”，為每個受影響家庭及有需要人士提供適切支援。



特區政府統籌了公私營醫療界別專業人員，包括來自私營界別的超過250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，在所有臨時庇護中心設立醫療站。



在調查及規管工作方面，香港特區政府警務處、消防處成立的專案小組已經全面展開工作。警方27日凌晨拘捕3名男子涉嫌誤殺，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查。