社評：高市倒行逆施 終將自食惡果

日本首相高市早苗在國會接受質詢（網絡資料圖） 中評社香港11月30日電（評論員 郭至君）因日本首相高市早苗涉台的狂妄謬論，中日關係迅速惡化，然而，在中美、美日領導人通話之後，日方對“台灣有事”的高調說法似乎出現了鬆動。高市早苗26日與在野四黨的領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣“維持著非政府間的實務關係”，日本“已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位”。但無論如何，我們以為，高市至今拒不撤回言論，也不道歉，公然挑戰中國主權與領土完整，是赤裸裸復活軍國主義，妄圖破壞地區和世界和平穩定的不齒圖謀，必須嚴正反對，而對此聲援的賴清德政府更是數典忘祖，媚日賣台，令人不齒。



自1972年中日邦交正常化以來，歷屆日本政府一直理解並尊重中方“台灣是中國的一部分”的立場，謹慎處理涉台言論。然而，高市卻在中國內政問題上公然挑釁，激怒中國，嚴重缺乏歷史常識和作為領導人的外交考慮。實際上，“台灣有事”只是日本右翼妄圖擺脫“戰後體制”、突破“專守防衛”原則的借口。近年來，日本不斷擴張軍力，增加防衛預算，解禁集體自衛權，放寬武器出口限制，在窮兵黷武的道路上越走越遠。更令人發指的是，高市領導的自民黨竟然開始討論修改“無核三原則”，甚至準備在距離台灣僅111公里的與那國島進行部署導彈的計劃。這一系列倒行逆施引發日本國內和周邊國家以及國際社會的高度警惕和強烈批評。



日本憲法第九條明確寫著，日本永遠放棄發動戰爭、武力威脅，或以武力作為解決國際爭端的手段。然而，高市幾次在國會質詢上的回答都閃爍其詞，迴避直接承擔責任，特別是對於涉台謬論，儘管她反復強調自己的回答“符合政府的立場”，但沒有任何撤回的跡象，盡顯狼子野心。80年前，日本軍國主義的侵略擴張已經給亞洲各國人民帶來深重災難，80年後，高市早苗罔顧歷史教訓，鼓吹對抗思維，妄圖復辟日本軍國主義，其言行不僅威脅地區和平穩定，更把日本推向了危險境地。



我們看到，半個多月以來，不僅是中國和國際社會，就連日本自身政界、學界、主流媒體、普通民眾等各界人士都紛紛批駁高市涉台狂言，認為她說的話在外交上毫無益處，反而將自己國家拖向戰爭。我們認為，高市應盡快改弦更張，不要企圖蒙混過關，需得給中國，給日本民眾一個清晰明確的交代。

