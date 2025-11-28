中評社北京11月28日電／網評：越是大災大難 越要團結一致共渡難關



來源：大公報 作者：韓成科（香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員）



大埔致命火災，在消防員付出重大努力和代價下逐步受控。據最新消息，起火的7幢大廈中，4幢大廈的火勢已撲熄，其餘3幢大廈的火勢已有效控制，行政長官李家超表示，接下來將主要從四方面應對災情：首先是滅火及救助被困居民，第二救助傷者，第三提供支援，第四是全面調查。



火災造成重大傷亡，不少居民家園盡毀、親人離散、仿徨無助、令人心酸。但越是大災大難，越是危急存亡之秋，越需要社會各界團結一致、互相支持、堅強面對、共渡難關。這場火災背後存在各種問題和隱患，特區政府必定會全面徹查和追究，這點毋庸置疑。但現時最重要的是全力救災，全力協助災民重建家園，過上正常生活。在這個時候任何挑撥離間、煽風點火、惡意抹黑的言論，都是在干擾救援工作，百害而無一利。香港現時最需要的是同心勠力、眾志成城、共克時艱。



全力救災進行時



對於這場火災，習近平主席高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，並作出重要指示。這一方面反映這場火災的嚴重性，造成重大人命傷亡，另一方面顯示中央對香港的關懷和支持。為貫徹落實習近平主席重要指示精神，夏寶龍主任第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作，兩位中央港澳辦副主任徐啟方、農融星夜馳援協助救災，充分體現中央對災民的有力支持。國之興也，視民如傷；香港有難，全國馳援。中央對災民的關懷，為香港克服災難注入了力量和信心。



火災發生後，特區政府反應迅速：即時啟動緊急事故監察及支援中心，統籌各部門全力滅火救援及各種善後工作，安排巡查全港大維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全；為災民提供各種支援，包括設立專設的援助基金等。香港各界亦隨即動起來：工商界及各大商會社團紛紛出人出力，為災民捐贈大量資金和物資應急；大批市民感同身受，自發到現場充當義工，湧到各個捐血站補充血庫；社福機構為災民提供心理支援，各商戶都提供各種力所能及的支持……

