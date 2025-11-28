香港政府擬推金屬棚架路線圖　提升施工安全

中評社北京11月28日電／據大公報報導，大埔宏福苑大火導致多人傷亡，發展局聯同屋宇署昨日與建造業界會面，商討與業界跟進工作，包括推進金屬棚架取代傳統竹棚架路線圖。發展局局長甯漢豪表示，建造業界同意制定“非一刀切”的行動綱領，建議在擬定路線圖時考慮三個要素，包括竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力；金屬棚架的來源要有穩定供應，以確保供應充裕；金屬棚架的運輸和儲存安排。



會議由甯漢豪主持，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。甯漢豪向業界闡述有關部門的跟進巡查工作，要求業界積極配合；屋宇署會檢視棚架及相關保護網等裝置的要求、指引及法規，並聽取業界的意見。



甯漢豪表示，今次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，而並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚的耐燃性不及金屬棚架，縱然使用竹棚架在香港有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。



制定“非一刀切”綱領



與會業界代表均對有關方向表示理解及支持，同意制定“非一刀切”但方向清晰的行動綱領，包括下一步工作需要識別何種工作情境比較適合轉用金屬棚架，例如新建樓宇及位處街道比較寬闊的現樓維修，然後為符合該等情境的工程項目轉用金屬棚架訂定路線圖，並在擬定路線圖時考慮三個要素，包括竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力；金屬棚架的來源要有穩定供應，確保供應充裕；金屬棚架的運輸和儲存安排。



甯漢豪表示，政府在過程中會研究在培訓和其他資源方面向業界提供協助。發展局會根據上述共識盡快提出方案，並與業界進一步商討。