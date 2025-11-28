中評社北京11月28日電／網評：痛定思痛加快推進建築業改革



來源：大公報 作者：龍子明（香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長）



大埔宏福苑日前發生五級火警，事故已造成至少83人罹難，社會各界深切哀悼遇難者，並向遇難者家屬送上關懷與慰問。行政長官李家超表示撲滅火災和救援被困的居民是首要工作，並會全力救治傷者和做好支援善後，再就事故成因展開全面調查。



李家超指出，政府會循四方向應對這場火災，首要是撲滅火災，第二是救治傷者，第三是善後安置，最後是全面調查。截至昨日傍晚6時，宏福苑起火的7幢樓宇中，4幢的火勢已撲滅，另外3幢火勢亦受控。



為解決受影響居民的短中期住宿需要，政府已開放九個庇護中心，目前有超過500名居民使用。民政及青年事務局已聯絡青年宿舍及酒店，將提供約1000單位供受影響居民即時留宿一至兩星期。政府亦正統籌過渡性房屋，以及房協的專用安置屋單位，估計初步合共可提供接近1800個單位，照顧災民的住宿需要。



火警發生後，有市民懷疑火勢迅速蔓延與大維修工程使用的竹棚架和棚網有關。警方昨日凌晨採取行動，以涉嫌誤殺罪拘捕負責大維修的工程公司兩名董事和一名工程顧問，並成立專案小組，調查起火原因與工程責任，並將釐清是否涉及違法施工、監管失職或人為因素。廉政公署亦成立專案小組，就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。