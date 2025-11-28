中評社北京11月28日電／網評：祖國做靠山 香港不孤單



來源：大公報 作者：忠傳（資深時政評論員）



一場發生在大埔宏福苑的五級火災，帶來香港近年來最沉痛的傷亡。在這樣的黑暗時刻，最值得安慰的是：火災無情，香港有情；香港有難、全國馳援。事故發生後，習近平主席第一時間作出重要指示，關注救援進展，並提出明確要求，對逝者表達沉痛哀悼、對遺屬與傷者致以深切慰問。這種“第一時間”的速度，背後寄托的是關心愛護香港的無私之情。



中央特區“有事一起扛”



在習主席重要指示精神指引下，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署成立了專責工作小組，由副主任農融率領，於11月27日凌晨出發、當天早上抵港，直接到香港展開工作。沒過多久，按照夏寶龍主任部署要求，中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任徐啟方於11月27日下午赴港協助開展救災工作。這種反應迅速與組織力量，充分說明中央不是停留在“電話與指示”層面，而是親自落地支援、親自奔赴現場，與特區政府一同面對、共同處置，“有事一起扛”。



27日，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任、中央政府駐香港聯絡辦主任周霽，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融到香港新界大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民。



對於許多在這次火災中失去了親人的家庭來說，這樣的中央支援，不只是多一份行政上的保障，更是一種情感上的慰借、一種精神上的激勵─香港從來不是一座孤島，而是國家的重要組成部分。在特區政府方面，應急機制已被全面啟動，包括消防救援、醫療急救、居民安置、心理支援等措施同步進行。各部門協調緊密，救災節奏穩定高效。有專家亦指出：這一次的救援反應速度，堪稱香港歷史上最快的一次。

