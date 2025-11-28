嚴重越線挑釁，高市早苗終將自食其果

中評社北京11月28日電／據人民日報報導，最近，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。高市早苗嚴重越線挑釁、一意孤行，終將自食其果。



嚴重挑釁中國主權和領土完整。無論是《開羅宣言》《波茨坦公告》，還是聯合國大會第2758號決議，都明確了中國對台灣的主權。主權原則是《聯合國憲章》的基石，任何國家、任何人都不能搞什麼雙重標準。高市早苗的錯誤言論，是1945年日本戰敗以來日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，必須堅決阻擊、以儆效尤。



嚴重干涉中國內政。台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣事務純屬中國內政。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。高市早苗的言論向“台獨”勢力發出錯誤信號，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則。支持“台獨”就是干涉中國內政，縱容“台獨”就是破壞台海穩定，這些挑釁言論不得人心、終將失敗。



嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。從南京大屠殺到馬尼拉大屠殺，日本的侵略戰爭曾給中國人民和亞洲人民帶來深重災難，留下了痛苦的集體記憶。日本曾對中國台灣實施長達50年的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，台灣同胞持續進行抗日鬥爭，共有65萬多人壯烈殉國。高市早苗作為日本首相，理應帶頭反省歷史罪行。其挑釁言論，歷史不答應，14億中國人民不答應，受到日本侵害的亞洲人民乃至世界人民更不會答應。



嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂。高市早苗將“台灣有事”與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找借口。自上台以來，高市早苗在擴軍方面動作不斷，甚至探討修改“無核三原則”等。從九一八事變到偷襲珍珠港，日本多次以所謂“存亡危機”為借口發動侵略戰爭，給世界帶來深重災難，也把自身帶入苦難深淵。昭昭前事，惕惕後人！任由軍國主義死灰復燃，必將再次把日本引向萬丈深淵。



嚴重誤導日本人民。高市早苗企圖通過人為製造“存亡危機”的說辭綁架民意、煽動情緒，是對日本人民的蒙蔽和傷害。連日來，日本國內有識之士廣泛批評，日本民眾在首相官邸前集會表達強烈不滿，都是對其不負責任挑釁的抗議。這些理性的聲音，高市早苗應好好聽聽，莫在錯誤的道路上越走越遠。