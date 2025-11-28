經濟長期看好　A股穩步向上

中資股現價尚未完全反映創科發展強勁勢頭，滬深A股仍有很大潛在上升空間。（大公報） 中評社香港11月28日電／中國經濟韌性強，估計未來五年繼續是世界經濟主要增長引擎。即使近期美股高位出現震蕩，但外資流向中國股市趨勢未變，規模持續增加，支持滬深股慢牛格局，高盛估計中國股市到2027年底可累升30%。



大公報報導，近期美國政府關門結束，但已對經濟造成負面衝擊，影響旅遊、商務活動及私人消費，第四季經濟損失可能達1至2個百分點，近日美股高位整固，市場擔憂經濟前景，企業盈利預測有下調空間，投資者續沽售美元資產，股匯債下跌壓力大。



美銀報告指出，購買黃金與中國股票是對衝美元風險的最佳工具，不少資金低吸黃金及增持中國股票，支持A股及港股保持強勢，其中滬股在3800至3900點水平企穩。事實上，今年首三季中國經濟增長5.2%，比預期佳，“十五五”時期重點提升科技自立自強水平、擴大內需及加快建設金融強國，進一步增強投資者信心。分析估計，2025至2030年中國經濟年均增速4%至5%，繼續成為世界經濟增長主要動力。



統計數據顯示，境外投資者今年淨買入A股5000億元，內地投資者對A股信心也顯著增強，今年前十個月，A股新開戶累計2246萬戶，A股投資者逼近2.5億的歷史高位，滬深A股可繼續看高一線。值得留意的是，外資積極布局中國機器人產業，未來數年料爆發性增長。小鵬汽車創辦人何小鵬指，現在全球車市規模十萬億美元，未來機器人市場將是20萬億美元，小鵬計劃明年量產高階人形機器人，應用旅遊及商務場景，近日小鵬展示新一代人形機器人，引起全球關注。



機器人概念受外資追捧



速騰聚創在今年第三季吸引貝萊德、先鋒領航及道富集團等資管機構及基金大手增持，高盛更是長期看好中國股票，在盈利增長及價值重估推動下，中國股市指數到2027年底，即約兩年可升30%。換言之，A股保持慢牛，有助吸引長線資金。



中資股現價尚未完全反映創科發展勢頭強勁及經濟穩步向好等利好因素，今年累升約一成半的滬深A股，仍有很大潛在上升空間。