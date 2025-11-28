在加勒比海地區動作頻頻，美國有何盤算？

中評社北京11月28日電／據新華網報導，美軍高層近期接連造訪加勒比地區，引發輿論關注。美方有何盤算？以“緝毒”為由在加勒比海域的軍事部署意欲何為？地區局勢將如何發展？



有何盤算



多米尼加總統阿比納德爾26日在總統府會晤來訪的美國國防部長赫格塞思。阿比納德爾宣布，多方將允許美國使用其境內聖伊西德羅空軍基地和美洲國際機場的部分限制區域，以協助“打擊毒品走私”。根據多總統府發布的信息，美國南方司令部和美國空軍將向多米尼加提供KC－135空中加油機、C－130運輸機等裝備，用於海空監控、攔截走私、醫療轉運和災害救援等。赫格塞思稱，美軍人員和飛機將“臨時部署”在多米尼加，美國希望將類似合作模式推廣至更多國家。



美軍參謀長聯席會議主席凱恩25日訪問特立尼達和多巴哥，與總理卡姆拉·佩薩德－比塞薩爾等政府官員會晤。24日，凱恩在位於加勒比海的美國海外屬地波多黎各視察美軍。



特多與委內瑞拉隔帕裡亞灣相望。本月16日至21日，美國海軍陸戰隊一支部隊與特多國防軍舉行了聯合演習。



有分析認為，美軍高層頻繁出訪以及聯合軍演被視為拉攏盟友、聯合加勒比地區國家對委施壓之舉。委內瑞拉指認，美方以“掃毒”為借口部署大量兵力，其最終目的是顛覆總統馬杜羅領導的委政府。



意欲何為



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的“販毒船”，造成80餘人死亡。美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。