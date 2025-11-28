網評：日方“賊心不死”　勢将失敗得更徹底

中評社北京11月28日電／網評：日方“賊心不死” 勢比80年前失敗得更徹底



來源：大公報 作者：朱穗怡



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。然而，多年來，日本方面不僅沒有深刻反省當年的歷史罪責，日本首相高市早苗最近甚至還發表“暗示日本可能武力介入台海局勢”的涉台謬論，妄圖仍把台灣地區視為“日本殖民地”，可謂“賊心不死”。



央視旗下的“玉淵譚天”近日發布視頻，揭露日本在台灣地區培養“媚日”人士。視頻指出，據日本外務省預算數據，至少在3年以前，日本就已經專門撥款用於“推進日台關係”，在台灣社會“培育台灣新生代媚日人士”，大搞“媚日”宣傳，撥出預算累計超過131億日圓（約6.45億港元）。這筆巨額資金如同毒瘤，在台灣社會的各個角落擴散，妄圖從文化、教育、媒體等多個層面侵蝕台灣民眾的思想，企圖把台灣變成日本的“文化殖民地”，其狼子野心昭然若揭。



據說，日方向台灣滲透的手段主要包括：在台灣向全年齡層推廣日本文化及日語教育；每年還組織日本和台灣地區學界交流，大肆渲染“中國大陸威脅論”，鼓吹“台灣有事就是東亞有事，世界有事”；拉攏“媚日”“台獨”人士，向他們“頒獎”；支持台灣相關團體舉行“親日”活動，例如，台灣的“巴士海峽戰歿者慰靈祭實行委員會”每年組織日軍和偽軍的後代在台灣“拜鬼”。



俗話說“有錢能使鬼推磨”。日方在台灣地區狂砸131億日圓，這些巨款到底流向何處？外界質疑，島內恐怕是有人“拿錢辦事”，成為日方向台灣滲透的幫兇。在台灣政壇，民進黨陣營與日方關係尤為密切。一方面固然是因為其“仇中反中”的“台獨”路線與日本右翼勢力的“反華”主張臭味相投，另一方面少不了日方各種形式的拉攏和滲透。這不禁讓人想起在2019年12月在民進黨當局的強力主導下，島內立法機構通過了充滿爭議的所謂“反滲透法”。當時島內輿論批評這是民進黨當局為了阻撓兩岸人員往來、交流而炮製的專門針對大陸的荒謬法規。

