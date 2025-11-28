高市早苗不思悔改意欲何為

中評社北京11月28日電／據新華網報導，日本首相高市早苗近期在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，粗暴干涉中國內政，且不思悔改，拒不撤回錯誤言論。日本政府還頻頻為其錯誤言論強行辯解。如此頑固立場，暴露了日本右翼勢力的持續抬頭和軍國主義的陰魂不散。



25日，日本政府內閣決議通過答辯書，稱高市關於“台灣有事”可能構成“存亡危機事態”的國會答辯“不改變日本政府的一貫立場”。日方所謂“一貫立場”的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個“一貫立場”？日方一再重復所謂“立場未變”的概念，卻始終沒有觸及問題實質。答辯書老調重彈，看似在“找補”高市言論的惡劣影響，實則仍在為錯誤觀點遮掩、背書，反復變奏“台灣有事就是日本有事”等謬論。這種只提概念迴避實質的政治伎倆，對中方關於收回錯誤言論的正當要求刻意閃躲、企圖蒙混過關，讓人不得不質疑，日方到底包藏著什麼樣的心思？



日本常駐聯合國代表還致函聯合國，稱“日本政府防衛的基本方針是專守防衛這一被動防衛戰略”。這不過是日方欲蓋彌彰的謊言。事實勝於雄辯。日本政府近年來在軍事安全領域的一系列動作，早已將“專守防衛”原則這一“和平憲法”的核心要義架空虛化。近期日方一系列危險舉動，包括對武器出口“鬆綁”後首次出口殺傷性武器、自民黨啟動討論修訂“安保三文件”、將在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器等，更進一步暴露其突破“和平憲法”束縛、挑戰戰後國際秩序的政治圖謀，讓所謂“被動防衛戰略”的說辭顯得蒼白無力，極其虛偽。



政治上的挑釁與軍事上的躁動互為表裡。高市之所以對錯誤言論拒不悔改，甚至借題發揮，其背後的算計就是通過渲染所謂“外部威脅”為日本徹底鬆綁軍事限制尋找借口。回顧歷史不難發現，以所謂“存亡危機”和“自衛”為名發動對外侵略，是日本軍國主義的慣用手段。日本曾多次以誇大外部威脅、捏造“存亡危機”為借口，為其發動侵略戰爭、破壞地區和平的行為進行辯護和動員。對此，國際社會特別是地區國家都有深切而慘痛的共同記憶。高市妄圖再次將這一危險概念具象化，復活軍國主義的險惡用心昭然若揭。