英國經濟增長困局仍待破解

中評社北京11月28日電／據新華網報導，英國工黨政府26日公布2025年秋季財政預算案。在經濟增長乏力、通脹回落趨緩、財政壓力長期積累背景下，此次預算以“穩定預期”為主線，避免直接提高主要稅率，通過擴大稅基和結構性調整補充財政收入，試圖在財政規則、社會公平與政治穩定之間尋找脆弱的平衡點。



據英國財政部公布的信息，預算案包括延長個人所得稅起徵點凍結期限、提高博彩行業稅率、收緊部分稅收優惠政策等。官方數據顯示，上述措施預計可為英國政府創造約220億英鎊的財政“緩衝空間”。



稅率未動 稅負悄然抬升



延長個人所得稅起徵點凍結期限，被視為此次預算中影響最大的措施。英國預算責任辦公室預計，到2028－2029財年，該項措施將為政府每年增加約80億英鎊收入。



按慣例，英國個人所得稅免稅門檻應隨通脹調整上移。延長個人所得稅起徵點凍結期限，表面看稅率未變，但隨著工資水平上漲，納稅人範圍在不斷擴大。



英國輿觀調查公司最新民調顯示，42%的英國民眾認為財政問題可以在不提高普通家庭稅負前提下解決；63%的受訪者認為當前稅負已偏高，近兩成受訪者認為“非常高”。



倫敦政治經濟學院教授伊恩·貝格認為，延長凍結期限是一種典型的“隱性加稅”路徑。“稅率不變，但納稅人範圍不斷擴大，這是一種通過制度設計逐步推高稅負的方式，在政治上更容易被接受，但對居民可支配收入的擠壓是真實存在的。”