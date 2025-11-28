網評：高市只要開出第一槍　戰爭就在下一秒

中評社北京11月28日電／網評：只要開出第一槍，戰爭就在下一秒



來源：文匯報 作者：陳鳳翔



日本首相高市早苗仍堅持不收回其錯誤言論，更於“與那國島”部署美國中程防空飛彈，布局挑釁。其實，牽制對手的棋局有無數破解的方法。借鏡俄烏衝突的最新進展，能源重鎮的烏克蘭紅軍城（66%焦煤產地）失守後，工業“血液”枯竭同樣可決定勝負。



一、液化天然氣：經濟的命脈之血



面臨2025年三季度GDP負增長的日本，原本依賴的高端製造、外貿產業已相繼遇阻，汽車出口因全球新能源轉型增速放緩，半導體行業受國際競爭與供應鏈波動影響產能利用率下降。若此時電力供應再遭壓力，無論是製造業的生產線運轉、金融服務業的數據中心穩定，還是文化旅遊業的基礎設施保障，都將面臨“雪上加霜”的困境。



作為資源極度匱乏的島國，日本能源自給率僅13%，其中天然氣是支撐其能源體系的核心，全國約三分之一的電力來自天然氣發電，而產業端與民生端對天然氣的依賴度更為深層，汽車、電子、精密製造等核心產業的生產線熱力供應、設備運轉均需穩定的液化天然氣（LNG）支撐，僅汽車產業相關能耗就佔日本工業用氣的12.8%；民生領域，超過97%家庭依賴天然氣供暖與烹飪，34%居民用電來源於天然氣發電，LNG可謂日本經濟與民生的命脈之血，其供應穩定性直接關乎日本社會運轉根基。

