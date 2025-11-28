中評社北京11月28日電／網評：匯合港深力量 打造全球金融科技中心



來源：文匯報 作者：陳穎峰（大灣區金融科技聯盟創會主席 大中華金融業人員總會副主席）



香港財經事務及庫務局與深圳市金融管理局最近聯手推出《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025－2027年）》。這份“三年規劃”不僅是政府的行政公文，更是一份打造大灣區金融科技的“作戰計劃”。目標非常清晰：三年內，將港深“雙城”穩坐在全球金融科技中心前三把交椅。



雖然香港在最新發表的《全球金融中心指數》中，金融科技排名拿到第一，但外行看熱鬧、內行看門道，今天拿到第一名，不代表沒有隱憂。這份規劃的精要，在於看透香港與深圳各自的“內功”，並試圖將兩者結合打出一套完美的組合拳。



香港“懂行” 深圳“能打”



香港的強項是幾十年來作為國際金融中心所積累的“商業直覺”和“規則意識”，懂監管、懂合規、懂國際標準，知道怎麼包裝金融產品，跟華爾街和倫敦比肩。然而，香港缺乏海量的用戶數據訓練AI模型，也缺乏能通宵達旦寫底層代碼的“硬核技術”大軍。



反觀深圳，則是工程師的海洋，是代碼的叢林。深圳有的是過硬的技術、大數據處理能力，和極致的產品迭代速度。



港深合作的本質，就是“香港的商業大腦”＋“深圳的技術肌肉”。香港出應用場景和國際通道，深圳出技術底座和解決方案。港深合作的本質，就是將深圳的技術引擎，裝進香港的金融跑車，讓這跑車在國際賽道上跑得更快。

