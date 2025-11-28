中央港澳辦工作小組在港協助開展救災工作

中評社北京11月28日電／據文匯網報導，大埔宏福苑前日（26日）發生五級大火，造成重大人員傷亡。事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，並作出重要指示。為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作。



中央港澳工作辦公室工作小組由中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任農融率領，於11月27日凌晨出發，早上抵達香港開展工作。昨日下午，按照夏寶龍主任部署要求，中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任徐啟方赴港協助開展救災工作。



昨日上午，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任、中央政府駐港聯絡辦主任周霽，中央港澳工作辦公室副主任、國務院港澳事務辦公室副主任農融到大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民。



周霽表示，我和農融副主任是受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府對遇難人員和殉職的消防員的沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員的深切慰問。



中央政府將力挺特區政府



火災發生後特區政府採取了一系列有效措施，目前火勢已得到有效控制。相信特區政府會繼續全力搜救失聯人員，全力救助受傷人員，全力做好善後安置工作，並盡快查清事故原因。



中央政府將繼續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支持。相信香港同胞定會團結一心、共克時艱。



周霽、農融還看望了參與救援工作的醫護人員、地區關愛隊成員、警員、民政事務署工作人員並進行交流。