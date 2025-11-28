AI體檢　手機聽心跳揪出心臟隱疾

中評社香港11月28日電／心血管疾病（包括心臟病和中風）是導致本港人口死亡的主要原因之一，更是全球“頭號殺手”，而心臟健康篩檢亦成為科學家關注的議題。然而，心臟突發惡疾總是難以預測，如果每個人身邊都能有位口袋裡的“電子家庭醫生”，時刻監測身體數據，也許就能幫助預知風險。



大公報報導，有見及此，香港大學李嘉誠醫學院助理院長（創新及技術轉移）兼生物醫學學院副教授何永基教授團隊，成功研發醫療級AI隨身聽診器手機程式“Vitogram®”，像“電子家庭醫生”般，可隨時隨地分析並反饋心率及是否有心臟雜音等數據，幫助用家在發現心臟疾病症狀時可立即求醫，給醫生提供實時數據。



一年半前，何永基帶領團隊在馬來西亞參展時，隔壁一位參展商突然胸痛。當時何永基帶同港大醫學院研發的“攜帶式心電圖”參展，即場為對方測量，顯示心率竟然超過每分鐘200次，何永基形容是“非常不正常”。



休息一段時間後，何永基詢問對方，得知該參展商過去亦有這種情況，且胸痛持續10分鐘左右即自行緩解。然而因為沒有實時監測數據，醫生難以判斷他的胸痛成因。“去到醫院時他又不痛了，監測的數據也是正常的數據。”



錄15秒“心音”識別雜音



為幫助便利收集實時心音數據，何永基團隊研發一款名為“Vitogram®”的人工智能手機應用系統。“一直以來，醫生都是靠聽診器為病人聽診，那我們想，能不能用手提電話來做這件事？現在人人都有電話。”他表示，該系統實現“醫療器械微小化”創新理念，大幅提升了心臟篩查的可及性。據介紹，Vitogram®的最大特點在於不需要額外裝置，僅用電話麥克風即可錄音。使用者於手機下載該應用程式後，直接將手機貼在胸口（理想情況下應直接接觸皮膚），錄制約15秒的“心音”，系統便能迅速分析並反饋心率及是否有心臟雜音等數據，是一款手機上的人工智能“聽診器”。



記者面前擺著各種測量心率的儀器，有脈搏血氧儀、智能手表等。“目前大部分市面上的這類產品其實原理都一樣，裡面都有一盞燈，是用光學的形式測量脈搏。”何永基解釋之所以選擇以心音作為測量依據，因為心音是每個醫學生都必須掌握學習的內容，但目前很少有這類聲音數據被電子化、數字化。何永基的學生現場演示Vitogram®應用程式，約15秒後，一陣陣強有力的“砰砰、砰砰”心臟跳動聲在房間迴蕩，心電圖赫然顯示在屏幕上。“你們可以聽到也可以看到吧？心臟在跳動，大的聲音是第一心音S1，小的是第二心音S2。心臟的主要功能是泵血，把血液運行到身體各個部位。”



何永基解釋，人的心臟內有四個心瓣，其作用在心臟收縮和舒張過程中防止血液倒流。心瓣是否能正常開合非常重要，不然將導致血液流動困難不暢。“就像家裡的水喉被堵住一樣，一定會出現問題。四個心瓣都有可能單獨出現開合困難的情況，此時血液流動不順暢便會產生雜音，通過系統（Vitogram®）是看得到且聽得到的。”

