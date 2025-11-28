專家：災廈內部結構全毀　維修或貴過重建

中評社香港11月28日電／大埔宏福苑發生嚴重火災，燃燒時間超過24小時，8棟樓宇中7棟受不同程度波及。有工程師表示，受影響的樓宇需由專業的結構工程師提取混凝土樣本進行壓力測試，判斷樓宇結構是否安全及或進行修補，他又估計內部結構已全部被燒毀，維修成本比重新興建可能更高。



﻿大公報報導，資深電機及屋宇裝備工程師何永業昨日接受記者訪問表示，如果火持續燃燒混凝土，熱量會傳到鋼筋內，當溫度達到攝氏550至600度左右時，鋼筋強度就會下降。柱和樑作為支撐整棟大樓的結構，一旦經過長時間燃燒，其強度就可能不足，結構的穩定性和可靠性就愈值得懷疑；燃燒時間短的話，受到的影響則相對較小。據觀察，最先起火的宏昌閣受影響最大。



受影響單位基本修繕約8個月



至於樓宇是否還能“站得住”，何永業稱，需要專業的結構工程師在7棟受影響的樓宇的不同位置，提取混凝土樣本，送到實驗室進行壓力測試。如果所有樣本都能達到預先設計的強度標準，那麼樓宇在結構上是可以繼續使用的；若部分樣本不合格，比如強度差了10%，結構工程師可能會建議新增混凝土柱或鋼柱支撐，方可繼續使用；但如果多數樣本都不合格，就需要權衡拆樓重建與修補工程的成本、空間占用情況及耗時。



何永業說，即便樓宇結構檢測合格，居民也無法立即搬回去居住。燈光設備、電力輸送設備、消防泵、供水泵、通風系統、抽氣系統等都已被燒壞，需要重新安裝，其中升降機安裝尤為耗時，需要先設計、找廠家生產，再運送到香港進行安裝，僅安裝環節就需要約4個月。加上其他設備的安裝與工程修繕，估計需要7至8個月，才可繼續使用。但若重建，則至少需要36至40個月，他關注受影響居民的安置安排。