外交部發言人談新版軍控白皮書

中評社北京11月28日電／據新華社報導，11月27日，《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書發布。這是中國政府時隔20年後，再次以發布白皮書的方式全面闡述中國的軍控、裁軍與防擴散政策。外交部發言人郭嘉昆在當日例行記者會上說，發布新版軍控白皮書，是中國積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措。



郭嘉昆說，中國曾於1995年、2005年兩次發布軍控白皮書。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。在這一重要歷史節點，中國政府發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書具有重要意義。



他說，當前國際安全和軍控形勢複雜嚴峻，局部衝突和動蕩多發易發，國際軍備競賽持續升級。人類社會又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇，又一次站在歷史的十字路口。白皮書系統闡釋中國對新時代國際安全和軍控形勢的看法和政策主張，全面介紹近20年來尤其是黨的十八大以來，中國建設性參與國際軍控進程的積極努力、務實舉措和顯著成效，彰顯了中國積極引領全球安全治理、維護國際和平與安全的大國責任和擔當。



郭嘉昆說，白皮書指出，中國建設性參與國際軍控、裁軍與防擴散進程，積極貢獻中國倡議、中國方案，致力於改善國際安全環境，增進國際安全合作，破解國際安全困境，完善全球安全治理。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



“發布新版軍控白皮書，是中國積極踐行全球安全倡議、全球治理倡議的具體舉措。無論國際風雲如何變幻，中國將始終站在和平一邊，站在正義一邊，是維護世界和平與安全的堅定力量。”郭嘉昆說，中國願同所有愛好和平的國家一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，鞏固和發展以聯合國為核心的國際軍控體系，攜手構建人類命運共同體。