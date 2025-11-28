多管齊下，防範AI技術濫用

9月25日，聯合國舉行啟動“人工智能治理全球對話”機制高級別會議。聯合國秘書長古特雷斯致辭說，這是全球聚焦這一變革性技術的主要平台。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月28日電／據人民日報報導，人工智能（AI）、深度合成等新技術快速發展，對加快形成新質生產力、實現經濟社會高質量發展起到關鍵作用，也為人們的生活帶來便利。然而，部分不法分子利用AI技術傳播虛假信息，破壞網絡生態，造成不良影響。



多管齊下防範對AI技術的濫用，促進人工智能健康發展，有利於維護社會共同利益。《人工智能生成合成內容標識辦法》通過標識提醒用戶辨別虛假信息，明確相關服務主體的標識責任義務，規範製作、傳播各環節標識行為。



持續打擊灰色產業鏈



一天，林某躺在床上刷著短視頻，一個名為“AI理財小助手”的賬號出現在屏幕上。林某在其主頁裡瀏覽了一番，發現賬號粉絲數顯示“8.7萬”，但最新視頻的點贊數還不到三位數。



“公式化命名、同質化內容、異常互動數據，這些是AI起號的特徵。”某短視頻平台內容安全部門負責人劉珊介紹。AI起號成為一些自媒體的牟利手段，利用AI生成發布吸引眼球的內容，在短時間內吸引大量粉絲，之後通過帶貨或者直接轉讓賬號變現。



“利用AI選擇漲粉領域，打造能夠吸粉的人設，賬號內容也可以通過AI生成。”售賣“AI起號課程”的“培訓師”楊某說。一方面不受做自媒體需要的專業知識、製作能力限制；另一方面，可以幫助精準吸粉，並保持“人設一致”。此外，還能同時操作多個賬號，形成矩陣，互相引流，合作推廣。



“情緒急救：人生低谷期如何防止情緒崩盤”“深度療愈：看見潛意識中的自己”……楊某向記者展示了一個剛開號不久的“心理學博主”的賬號頁面。每個標題看上去專業感十足，又直擊特定群體心理需求。“其實文案全靠AI生成。”楊某說。



虛假的人設、不嚴謹的內容、誇張的畫面，如此起號，對網絡空間環境危害不小。

