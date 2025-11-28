富權：賴清德製造“戰爭恐慌”是為哪樁？

中評社香港11月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：賴清德製造“戰爭恐慌”是為哪樁？以下為文章內容。



賴清德從“大罷免，大失敗”中喘過氣來之後，又再“生猛”了起來，再次展現其“鬥雞”特性，製造“戰爭恐慌”。前日他在召開“守護民主台灣『國安』行動方案”的“國安高層”會議並召開記者會，聲稱面對北京當局正以二零二七年完成“武統台灣”為目標，企圖把“民主台灣”變成“中國台灣”，已研擬兩大行動方案，第一項是“堅定維護『國家主權』，全面建構民主防禦機制”，當中有五大具體行動；第二項為“強化『國防』戰力，全方位打造『國防』關聯產業”，包括三大目標與八大具體行動，並因此而增加一點二五兆“國防特別預算”。昨日召開的“行政院”院會，隨即拍板通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，聲稱為建置可強化『國軍』防衛韌性及不對稱戰力之武器，編列所需經費上限為新台幣一點二五兆的特別預算，逐年籌獲各類裝備，將核轉“立法院”審議。值得注意的是，對於過往“軍購特別條例”的案由都是以“敵情威脅”作敘述，今次卻是“因應中共軍事威脅”。“國防部長”顧立雄在記者會上針對媒體的質疑作回應時更是聲稱，不管是“敵情威脅”、“軍事威脅”，當然都是在應對中國的軍事擴張，直接暴露了此一舉動是為了“以武謀獨”。



實際上，賴清德此舉的主要目的，就是為了“以武謀獨”。為了尋找“合理理由”，賴清德在記者會上聲稱，中國對台灣及印太區域的威脅正在加劇，更以二零二七年完成“武統台灣”為目標，而且還在其本人的臉書上正式貼出該發言稿。但遭到各方面的批評，質疑其在沒有任何情報佐證及完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任，甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重，並指出賴清德這不但是在“玩火”，而且還等同於其以“總統”身份“親口證實”二零二七年將會爆發台海戰爭。



賴清德在遭到強烈批評後，偷偷篡改自己的臉書貼文，將“更以二零二七年完成『武統台灣』為目標”改為“更以二零二七年完成『武統台灣』的準備為目標”。“總統府”還於昨晚發出新聞稿，指著他人對賴清德這段話“理解錯誤”。這更是“此地無銀三百兩”地暴露了賴清德的真實心態，就是以“狼來了”的造謠手段製造“戰爭恐慌”，為其“以武謀獨”尋找“合理理由”。



賴清德此舉，也是要與特朗普“拉近乎”，希望能夠獲得特朗普的“關愛”。由於民進黨在美國總統大選中押錯注，可能再加上特朗普對賴清德“台獨工作者”有所顧忌，還有特朗普不希望因為台灣問題而干擾其與中國的關稅談判，因而特朗普在上台之後，一直“不鳥”賴清德，不但是賴清德的“過境外交”一直無法實施，而且民進黨當局也一直與美國相關部門對接得上。



賴清德為了“討好”特朗普，並尋求特朗普的“關愛”，除了是對特朗普的各項苛求如台積電赴美投資設廠等做“有求必應”的“黃大仙”之外，還極力回應特朗普有關台灣地區的“國防”應達致“GDP”百分之十的要求，先是由“行政院”編列明年度的總預算案時，“國防預算”採北約標準，達至九千四百九十五億元新台幣（約三百一十一億美元），創史上新高，占“GDP”百分之三點三二；後是在“行政院”公佈此“國防預算”規劃的隔天，在前往宜蘭168艦隊慰勞海軍官兵時，進一步宣布在二零三零年前，“國防預算”要達到“GDP”的百分之五。

