“零彩禮”讓現代文明理念在鄉村深深扎根

中評社北京11月28日電／據人民日報報導，習近平總書記強調，鄉風文明是鄉村振興的緊迫任務，要推動精神文明建設高質量發展，做到農耕文明和城市文明交相輝映。



當“零彩禮”的喜帖送來淳樸的祝福，當沉睡的古窑洞在光影中重煥生機，當“村BA”的哨聲劃破寧靜的鄉野夜空——一幅幅文明鄉風的新畫卷正在神州大地上徐徐展開。近年來，各地區各部門以問題為導向，以群眾為主體，培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風，湧現出一系列充滿泥土芬芳和時代氣息的生動實踐，廣袤鄉村煥發文明新氣象。



——編 者



“零彩禮”嫁女“最有面子”



一場關於“面子”與“里子”的深刻變革



“小兩口心貼心，勝過彩禮萬兩金……”在寧夏回族自治區吳忠市利通區古城鎮新華橋村的村民活動室，閔桂芳的快板打得清脆響亮。她不是專業演員，而是村紅白理事會的成員，還有個更響亮的名頭——“新紅娘”志願服務隊隊長。



“村上有打算辦喜事的，我就去給講講‘零彩禮’‘低彩禮’的典範。”閔桂芳的“講”，不是生硬說教，而是拉家常、算細賬。



曾經，高額彩禮是壓在許多農村家庭頭上的一座大山。在農村採訪，聽過不少“娶個媳婦掏空三個家”的嘆息，一些地方農村甚至出現了“因婚致貧”現象。“那會兒大家看彩禮，不僅是錢的問題，更是‘面子’問題。”閔桂芳說。互相攀比、大操大辦的風氣下，彩禮“水漲船高”，變成了“人情的枷鎖”。

