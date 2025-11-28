中評社北京11月28日電／據新華社報導，匹克球，這項融合了網球、羽毛球和乒乓球的特點，規則簡單、上手快、趣味性強的運動正吸引著越來越多人參與。在很多業內人士看來，2024年是匹克球流行趨勢爆發的一年，而向前追溯這股風潮，人們會發現，廣州是推動匹克球在中國發展的先行城市之一，其中有一個關鍵人物——廣州市匹克球協會會長王慶民。



一顆“和諧”的球



2005年，王慶民第一次在美國西雅圖見到匹克球，當時他感覺這項運動沒有什麼技術含量，和自己很擅長的羽毛球相比，“都是老頭和老太太在打”。就這樣“不屑”了兩年，真正上手後，王慶民卻成了一個“球痴”。



2010年，王慶民帶著匹克球拍回到廣州，從此開始了十幾年的推廣之路。2012年，美國一群匹克球狂熱愛好者讓王慶民牽線，從2012年9月30日到11月15日，他們走過了中國十七個城市。經過堅持不懈的推廣，到了2019年，廣州市體育局發現了匹克球的潛力，適時成立了廣州市匹克球協會，這項運動在廣州開始飛速發展。



一個猛子扎進匹克球十幾年，王慶民發現這項運動的魅力不僅在於表面的競技，更在於內生的和諧。



“我有幾個美國的朋友，他們去年6月份去歐洲幾個國家旅遊，也想在那裡打球。第一站到了芬蘭，他們在休息的時候突然間七八個人過來，原來是看到了他們的球拍，就問他們晚上什麼安排，還幫他們入住了酒店，吃了快餐就馬上帶他們去打球。那段時間他們去哪個國家都有人一起打球，本來計劃旅行14天的，結果去了差不多兩個月。”



匹克球也是家庭成員、企業職工建立良好關係的紐帶，一些場館形成了固定的家庭和企業客戶，幫助人們跨越了性別、職業和代際差異。



“這就是和諧。”王慶民說，“匹克球這個運動能在人們之間產生包容、和諧，大家能夠一起快樂。”

