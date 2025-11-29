中評觀察：中美元首通話引領地區局勢趨穩

（圖片來源於網絡） 中評社北京11月29日電（記者 陳思遠）11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。作為兩國元首釜山會晤後的首次互動，此次通話恰逢中美落實會晤共識的關鍵階段，亦處於中日關係因日本首相高市早苗涉台錯誤言論陷入緊張的敏感時期，具有戰略意義，既繼續為中美關係穩定發展校准航向，也為地區局勢管控注入確定性。



從核心議題來看，台灣問題是此次中美元首通話的重點。台海局勢牽涉中美關係、中日關係，更關乎亞太地區的整體和平穩定。此次通話就台灣問題釋放的明確信號，不僅擊碎了日本政客妄圖借炒作台海議題博取美國“背書”的幻想，更沉重打擊了“台獨”勢力“倚外謀獨”的囂張氣焰，為推動亞太地區局勢回歸理性管控提供了重要助力。



通話中，習近平主席闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普則表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。從特朗普此番極具積極意義的表述可見，雙方在維護戰後秩序相關議題上形成重要共識。



值得注意的是，此次通話雖未直接提及日本，卻實則對其涉台挑釁行為形成有力敲打。從新華社公布的通稿以及特朗普的發文中可見，美方並未呼應日方的錯誤主張，反而認可中方關於台灣問題與二戰勝利成果的關聯表述，客觀上否定了日方挑釁言行的合理性。而在與習近平主席通話後，特朗普總統隨即與高市早苗通電話，時長25分鐘，相關細節雖未完全公開，但隨著高市早苗在國會質詢的態度少許軟化，凸顯了美方對盟友日本的溝通引導及行為管控作用。



中美在元首層面就台灣問題上的表述，從歷史法理與戰略認知層面築牢了台海問題的正確導向，徹底打破了“台獨”勢力寄望外部勢力干預的幻想，有效遏制了分裂勢力的蔓延勢頭。中方將台灣問題與戰後國際秩序關聯，夯實了一個中國原則的歷史法理根基；美方對台灣問題重要性的理解，則為雙方共同維護戰後秩序以及地區穩定搭建了基礎共識。



尊重各國主權和領土完整，是亞太地區穩定的基石。在維護亞太穩定、安全與繁榮的進程中，中美兩國都是利益攸關方，肩負著重要責任。當前，日本政客在台灣問題上公然挑釁，實際上構成了對二戰勝利成果的否定，也為地區局勢帶來新的動蕩風險。此次元首通話再次印證，在新形勢下，中美就重大地區問題凝聚共識、加強協調具備可能性與必要性。作為一次及時且必要的大國元首外交，此次通話對防範日本軍國主義勢力回潮、捍衛戰後國際秩序、維護亞太地區和平穩定具有重大現實意義。