中評社北京11月28日電／11月27日，《新華每日電訊》發表題為《天上那顆“星”，如何催動新業態——衛星經濟新觀察》的報導。



如今，在我們頭頂的星空，運轉著上萬顆現役衛星。雖然相隔遙遠，衛星卻與現代生活密不可分，煲電話粥、開車導航、預報天氣、戶外旅行、應急救災等等都能用到它。



工業和信息化部今年8月印發的《關於優化業務准入促進衛星通信產業發展的指導意見》提出，到2030年，手機直連衛星等新模式新業態規模應用，發展衛星通信用戶超千萬，推動衛星通信充分融入新發展格局，有力服務經濟社會高質量發展。



天上的那顆“星”，將與我們的指尖更加緊密相連。



“衛星家族”能力全面



戶外運動愛好者王朝輝正在為一次露營做準備，這次最讓他期待的裝備，是他新換的衛星手機。“過去到野外，我經常處於被‘您的手機不在服務區’支配的恐懼中。”王朝輝笑言。



和手機連接基站的蜂窩移動通信相比，手機直連衛星具有覆蓋範圍廣、通信距離遠、受地理條件限制小、傳輸容量大、線路穩定可靠等特點，能讓偏遠山區、荒野大漠、廣袤海洋擺脫“信號孤島”，並且衛星通信網絡建設周期短、部署快、調度靈活，在應急救災、事故救援等極端場景中往往能發揮“通信兜底”作用。某些對時間特別敏感的跨境金融交易，也要依靠衛星通信進行。



目前，華為、榮耀、小米、OPPO等多個手機品牌都推出了直連衛星的機型。運營商中，僅中國電信一家支持的衛星手機出貨量就已超過2300萬台，用戶規模突破240萬，開通服務後無需換卡換號，便捷度進一步提升。對用戶而言，消解“無網焦慮”、實現“信號自由”，無疑是最大的吸引力。

