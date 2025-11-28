李家超：設三工作組　全力推進救援善後

行政長官李家超表示，特區政府將成立三個工作組，全方位推進大火救援及善後工作。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月28日電／據大公文匯網報導，大埔宏福苑26日發生五級火警，消防和警方派出逾千人救援，截至今日凌晨，火災共造成83人死亡，76人受傷，當中一名死者為消防員，並有11名消防員受傷。



行政長官李家超昨日傍晚在政府總部會見傳媒時指出，截至27日下午6時許，大埔宏福苑全部七座大廈的火勢已基本上受控。他強調，政府會在27日晚即時向大埔宏福苑每戶災民派發一萬元應急補助金，以讓受影響居民有錢應急。另外，在未來一段時間將取消或延期所有政府主辦的慶祝活動，並成立包括調查及規管、緊急支援及募捐、應急住宿安排在內的三個工作組，全方位推進救援及善後工作。



政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。



昨日凌晨，李家超在威爾斯親王醫院會見傳媒時表示，政府正從滅火和救援被困的居民、救治傷者、支援善後和全面調查四方面推動應對宏福苑火災事件的工作。昨早，他召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進火災的應對工作，並聽取司局長匯報其範疇下所推進的工作和最新進展。下午，李家超前往火災現場視察最新情況，並聽取了消防處和現場人員的匯報。



大埔宏福苑全部七座大廈的火勢在黃昏時基本受控，消防處正繼續全力完成剩餘樓層的搜救與滅火工作。火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。就相關醫療支援，基層醫療署統籌公、私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別逾250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，於所有臨時庇護中心設立醫療站。



政府所有慶祝活動取消或延期



因應宏福苑火災事故，李家超宣布四項安排。首先，未來一段時間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期。政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府亦將舉辦悼念活動，詳情稍後公布。第二，政府會成立“大埔宏福苑援助基金”並投入三億元，為受影響居民提供援助。由政府設立的中銀香港的戶口27日晚七時開始接受市民透過戶口捐贈。此外，為了即時幫助受影響居民，政府將在27日晚即時向每戶災民派發一萬元應急補助金。