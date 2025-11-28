【
選舉會否延期？李家超：應急救援是首要任務
http://www.CRNTT.com
2025-11-28 13:46:08
李家超就大埔宏福苑五級火警跟進工作見傳媒。（圖片來源：大公文匯）
中評社北京11月28日電／大公文匯全媒體報導，大埔宏福苑昨日（26日）發生致命五級火，今日（27日）下午，行政長官李家超聯同相關官員在政總就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。有記者問及立法會選舉安排會否延期。李家超回應表示，立法會選舉相關工作已暫停，首要任務是應急救援，全面統籌第一階段後，會審視整個情況再決定選舉如何進行。
