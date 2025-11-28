2025澳門國際光影節12月璀璨登場

2025澳門國際光影節新聞發布會。（圖片來源：澳門特區政府旅遊局） 中評社北京11月28日電／據人民日報海外版報導，澳門特區政府旅遊局27日召開新聞發布會宣布，以“光繪·未來”為主題的“2025澳門國際光影節”（下稱“光影節”）將於2025年12月6日至2026年1月11日舉行。活動將在南灣區、北區及新口岸區打造三大光影展區，融合社區活動與美食元素，推動社區旅遊與夜間經濟，豐富澳門“世界旅遊休閑中心”內涵。



據介紹，三大展區共設28組燈光、互動和燈飾裝置，由澳門、內地、葡萄牙、韓國、澳大利亞和美國的創作團隊聯手打造，展現本地創意與國際視野。燈飾裝置在活動期間每晚18時至22時免費開放。



澳門特區政府旅遊局局長文綺華表示，今年光影節將展現“澳門歷史城區”和“創意城市美食之都”兩張名片的魅力，結合美食、文化、創意與科技，發揮“旅遊＋”跨界融合的迭加效應。此外，光影節融入本地創作，運用3D投影技術，在澳門大賽車博物館立面呈現創意3D光雕表演，打造特色光影活動。



光影節期間的周五、六、日及特定節慶日，新口岸區澳門大賽車博物館鄰近的高美士街、廈門街和長崎街一帶，將設有美食、文創和遊戲攤位等特色主題嘉年華活動。旅遊局同期在廣州街至北京街一帶舉行“繽紛聖誕新口岸”延伸活動，設置主題裝置及燈飾，並推出互動體驗，打造開放式聖誕主題街區。同時結合“周游列澳”社區旅遊資助計劃的“2025幻彩夜關前”及“北區冬日市集”，形成跨區的品牌盛事延伸效應，增添節慶氛圍，促進夜間消費。



此外，主辦單位特別規劃兩條免費“光影巴士巡游”路線——“引流線”和“巡回線”，方便居民和旅客連續體驗各區特色裝置和活動。