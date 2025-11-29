澳門科大舉辦論壇　共研兩岸關係新階段

澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根（中評社 束沐攝） 中評社澳門11月29日電（記者 束沐）第五屆兩岸暨澳台關係發展論壇11月26至28日在澳門舉行。來自兩岸和港澳的近40名專家學者共聚澳門科技大學，以“澳台關係與兩岸關係前瞻”為主題展開交流探討。與會者認為，隨著百年未有大變局深刻演進，兩岸關係進入新階段，澳門可以在兩岸交流中扮演更加積極的作用。



本屆論壇由澳門科技大學兩岸關係研究中心主辦、澳門基金會贊助。論壇舉行前夕，香港大埔宏福苑發生五級火災，造成嚴重人員傷亡。與會者對遇難和殉職人員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表達關心和慰問。



主辦單位代表、澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根在致辭中表示，一年來涉及兩岸關係的熱點新聞很多，包括抗戰勝利暨台灣光復80周年、國民黨選出新任主席鄭麗文、特朗普再度上台與中美元首會晤、高市早苗涉台言論引發中日外交危機等。當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係正處於關鍵階段，堅定反對“台獨”，凝聚和平統一共識，是所有關心兩岸前途的學者們共同的課題。



胡根說，澳門作為“一國兩制”成功實踐的典範，在溝通兩岸方面一直發揮著獨特和重要的橋樑作用。希望通過論壇匯聚四方智慧，圍繞台海局勢的最新變化、兩岸融合發展具體路徑與前景、澳門如何更好發揮平台作用等議題進行深入坦誠的交流，為我們準確把握兩岸關係脈動、探索澳台合作新機遇提供寶貴啟發，為推動兩岸和平發展、促進國家和平統一大業貢獻積極學術力量。



中評智庫基金會秘書長羅祥喜出席論壇並發言。他表示，兩岸形勢複雜微妙，需要對大格局進行走向評估。未來五年，“十五五規劃”不僅將深刻塑造大陸未來數年的發展路徑，更將為兩岸關係注入強大動能；中美博弈進入新階段，兩岸關係也會隨之發生很大變化，需持續觀察評估；台灣政治生態和民意態勢發生微妙變化，藍綠白板塊的重組與聚合，對未來兩岸關係產生影響。



羅祥喜認為，港澳在過去的兩岸關係發展過程中發揮了重要而獨特的作用。港澳作為兩岸中介或平台的角色，未來可以繼續發揮。過去兩岸大交流、大開放時，港澳作用曾一度被淡化，但近年來兩岸交流再次被限縮甚至倒退，應重新思考港澳在兩岸新態勢下能發揮何種作用。

