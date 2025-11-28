不著急不讓步，俄對美“和平計劃”有何考量

中評社北京11月28日電／據新華網報導，俄羅斯總統普京27日表示，俄方總體上認為，美國提出的“烏克蘭問題清單”可以作為未來協議的基礎，不過需要就具體議題展開認真磋商。多名俄方高官日前表示期待瞭解美方最新版本“和平計劃”，同時稱不急於就烏克蘭問題進行談判，也不會在關鍵問題上讓步。



分析人士認為，近日媒體廣泛報導的修改版“和平計劃”並未有效回應俄方核心訴求，因此俄方對外傳遞“不著急不讓步”信號。目前俄烏戰局僵持，各方在談判桌上的博弈也將持續。



俄方總體反應淡定



美國總統特朗普25日表示，美國中東問題特使威特科夫將前往莫斯科與普京會面，以期敲定修改後的“和平計劃”。據多家美媒報導，美國和烏克蘭代表23日在瑞士日內瓦舉行會談，雙方將美方就結束烏克蘭危機所提的28點“和平計劃”修改並縮減為19點，並相對有利於烏方。



對於美特使攜修改版計劃訪俄，俄方反應較為淡定。普京27日表示，俄方已經準備好與美方代表進行“認真討論”，就具體議題展開認真磋商，“每個字都很重要”。俄外長拉夫羅夫25日對媒體表示，俄方並不急於催促美國就烏克蘭問題進行談判。



俄副外長裡亞布科夫26日說，美方提出的各種版本“和平計劃”都屬於談判範疇，俄方不會公開討論內容細節。他同時強調，在俄軍仍在進行特別軍事行動的背景下，俄方在關鍵問題上“不會作出任何讓步或放棄立場”。俄總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，現在就衝突即將結束下結論“為時尚早”。



俄“皇城”電視台網站刊文稱，俄方認為修改後的美方“和平計劃”爭議越來越多，正在謹慎觀察事態發展。分析人士認為，俄方就美方提出的“和平計劃”展現出“有耐心、不怕拖”的姿態，正在堅守底線的基礎上研判局勢，有意將戰略定力與戰術靈活相結合，以期在多方博弈中把握主動。