兩岸技能人才齊聚福建平潭同台比拼

中評社北京11月28日電／據新華網報導，第二屆“麒麟工匠”杯兩岸（平潭）職業技能大賽28日在福建省平潭綜合實驗區落下帷幕。經過兩天的激烈比拼，10名選手（團隊）獲得各賽項冠軍，57名選手（團隊）分獲各賽項二、三等獎及優勝獎，219名參賽選手獲得高級工及以上技能等級證書並納入“麒麟工匠”兩岸技能人才庫。



本次大賽結合產業發展趨勢，選取台胞關注度較高的職業（工種），設置電子競技員、互聯網營銷師、美發師等9個比賽項目，吸引了近400名技能人才同台比拼。大賽還邀請了30餘家賽項涉及的重點企業、行業協會及就業相關單位的代表參加。



作為大陸唯一的對台綜合實驗區，平潭始終致力於兩岸人才交流互鑒。大賽期間，人社部中國就業培訓技術指導中心、福建省人力資源和社會保障廳、福建省職業技能鑒定指導中心在平潭發布6項新增直接采認台灣地區職業技能資格項目、3項兩岸融合專項職業能力項目，並為參賽有關台胞發放兩岸（平潭）職業資格一體化服務中心采信采認證書。



平潭綜合實驗區管委會二級巡視員林平表示，本次大賽實現了職業資格采信與就業服務的“無縫銜接”，成績優異的台胞直通取證，企業精準對接提供就業機會，為兩岸技能人才提供展示風采、成就事業的便捷通道。



來自台灣的韓再村從事美發行業20餘年，此次不僅受邀擔任美發賽項評審，還帶了10多位台灣青年前來參賽。“通過大賽這一平台，兩岸同胞得以在各自的技能領域交流切磋、取長補短。而且參賽台胞還有機會獲得大陸頒發的技能等級證書，這對於促進兩岸民心相通、產業融合發展具有積極作用。”他說。



“我這次參加電子競技賽項，想通過比賽證明自己、磨煉技能。”台胞袁晴陽說，大陸的發展空間廣闊、創業就業機會多，對台職業資格采信采認等舉措是對台灣技能人才的認可和鼓勵，有助於推動兩岸人才交流。



本次大賽由福建省人力資源和社會保障廳、福建省台灣同胞聯誼會指導，平潭綜合實驗區黨工委黨群工作部、實驗區總工會聯合主辦。