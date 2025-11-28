特朗普：將永久暫停“第三世界國家”移民

中評社北京11月28日電／美國總統特朗普27日深夜在社交媒體上發帖稱，將永久暫停來自所有“第三世界國家”的移民。



新華社報導，特朗普寫道：“我將永久暫停來自所有第三世界國家的移民，讓美國體系得以完全恢復……清除所有不能為美國創造淨價值或無法熱愛我們國家的人員，終止向非本國公民提供的一切聯邦福利與補貼，對破壞國內安寧的移民撤銷其（美國）國籍，驅逐任何構成公共負擔、安全風險或與西方文明不相容的外國人。”



特朗普在帖文中說，美國官方統計的外來人口為5300萬，其中大多數人依賴福利生活，他們“來自失敗國家，或來自監獄、精神病院、幫派或販毒集團”。



白宮在社交媒體上轉發特朗普的帖文並寫道：“這是特朗普總統發佈的最重要的信息之一，逐字閱讀。”



美國公民及移民服務局27日宣佈，對來自19個“受關注國家”的綠卡（永久居留）持有者啟動重新審查。當被問及哪些國家被列為“受關注國家”時，美國公民及移民服務局援引一份6月發佈的總統公告。根據該公告，美國白宮以“國家安全”等為由，宣佈對阿富汗、緬甸、乍得等12國公民實施全面入境限制，並部分限制布隆迪、古巴、老撾等7國公民入境美國。



兩名美國國民警衛隊成員26日在距離白宮僅幾個街區的地方遭到槍擊。特朗普說，這是一起“恐怖行為”，被捕的嫌疑人2021年9月從阿富汗入境美國，美國必須重新審查在拜登執政期間從阿富汗入境的“每一名外國人”。