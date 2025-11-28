生態環境部發布黃岩島海域生態環境相關報告

中評社北京11月28日電／據央視新聞：今天（28日）上午，生態環境部舉行新聞發布會。在發布會上，生態環境部發布了《2025年黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》。



《報告》顯示，黃岩島海域環境質量持續為優，海水水質、海洋沉積物質量等級保持為一類，魚類樣品中的重金屬、石油烴等污染物殘留量均低於評價標準限值，海水、海洋沉積物和魚類樣品中均未檢出氰化物。



《報告》指出，黃岩島珊瑚礁生態系統健康穩定，現場調查共記錄造礁石珊瑚14科39屬134種，較2024年調查多記錄25種，活珊瑚平均覆蓋度為29.8%，珊瑚幼體補充量較高，珊瑚群落對海水溫度升高具有較好的抵抗力和耐受性；礁栖生物多樣性豐富，現場調查記錄到礁栖魚類24科145種，較2024年調查多記錄20種；此外還記錄到硨磲3種，以及殼狀珊瑚藻、蒼珊瑚、軟珊瑚、海百合等；未發現珊瑚向大型藻類的相變，未發現珊瑚礁病害現象，長棘海星等敵害生物數量少。現場調查還記錄到黃岩島潟湖內分布著3種海草，分別為卵葉喜鹽草、圓葉絲粉草和針葉草。



《報告》認為，黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性好，可以為南海海洋生物提供重要栖息地和庇護所，也是記錄全球氣候變化和環境演變的重要載體。另一方面，隨著氣候變化程度加劇，黃岩島珊瑚礁面臨熱脅迫壓力不斷增大，珊瑚礁白化潛在風險仍不容忽視。