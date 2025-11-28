中評鏡頭：大埔災後支援 市民自發設物資站

廣福邨平台成為熱心市民自發設立的物資站點（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月28日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警，至28日上午大致被救熄。截至28日下午三時，火災造成128人死亡。在火災發生的第三日，中評社記者在距離宏福苑直線距離不到50米的廣福邨平台看到，來自不同地方的熱心市民仍將物資源源不斷運來，物資種類豐富，從食物、飲用水、衣物、床褥、藥品，到一次性內褲、衛生巾，甚至寵物用品都有供應。



位於香港新界北部大埔區的宏福苑共有8座居民樓，事發時正進行包括外牆裝修在內的大維修，所有大廈均搭有棚架且包裹了棚網。26日下午2時51分，香港特區政府消防處接獲火警報告，下午3時02分火警升為三級，隨後火警接連升級，火災從一座大廈蔓延至7座大廈，到下午6時22分升為五級。五級火警——是香港僅次於最高級“災難級”的火災。



為應對災情，特區政府開放多個區域作為臨時庇護中心，安置受影響居民。當天就有不少熱心市民、商家將物資送往庇護中心以解燃眉之急。



由於靠近宏福苑、且附近設有多個庇護中心，廣福邨平台成為熱心市民自發設立的物資站點。26日晚就有市民前來派發水、食物及衣物等，並有社工在場提供情緒支援。



進入災後第三天，相關支援仍然源源不斷，物資品種更加豐富。中評社記者在現場看到，來自不同地方的義工及機構團體，運送來不同種類的物資，除食品、衣物、藥物外，還有寵物用品等，現場還提供心理支援和初步醫療支援，十分貼心周到。