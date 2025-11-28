香港大埔火災已造成128人死亡

火災後的宏福苑，前一天停滿街道的消防車輛陸續撤離（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月28日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警，截至28日下午三時，已造成128人死亡、79人受傷。火勢於28日上午大致被救熄。



香港特區政府28日下午發出公告指出，大埔宏福苑於11月26日下午二時五十一分發生火警，於同日下午三時○二分火警升為三級，於下午三時三十四分升為四級，並於下午六時二十二分升為五級。火勢於27日晚上九時三十一分受到包圍、28日凌晨三時十五分受到控制，並於上午十時十八分大致被救熄。



香港特區政府保安局局長鄧炳強28日下午在大埔就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒時表示，到目前為止，這場大火已經造成128名人士死亡，包括108名在現場移送出來的遺體，另外有4名是送到醫院後、在醫院去世的人士，也包括了16具燒焦的遺體，現在仍然在大廈裡。當局不排除稍後當警方進入現場作詳細的調查和搜證時，有機會另外再發現一些燒焦的遺體。鄧炳強說，在這128名死者中，有39名已經確認他們的身分。“在餘下的遺體當中，大約有一半是在單位裡面找到。我們相信稍後能辨認他們的身分。另外餘下的40多具遺體，可能還要用一些時間才能確認他們的身分。”另外，目前有79名受傷人士。



鄧炳強表示，在火警期間，警方一共接獲了467個有關失蹤人口的求助個案，當中其實有部分是重復的。現在確定了失去聯絡人士有39名是死者，有35名是確認已經送去醫院的受傷人士，有110人現在情況安全，大約還有200名人士情況未明。這200名人士包括89個未能確切辨認的遺體。



中評社記者28日下午在大埔現場看到，宏福苑多棟大樓已經沒有火勢，現場的消防車也陸續撤離，警方的工作車輛則繼續留在現場。現場有不少警員在巡邏，還有許多義工運來源源不斷的物資。有市民前來獻花，屋苑周邊都能看到花束。