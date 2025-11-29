王海良語中評：美力壓高市　防中日對抗升級

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前就中美、美日領導人接連通話接受中評社記者採訪予以解讀。他指出，美方認識到中方在台灣問題上的堅定立場、堅強意志和強硬姿態，於中美元首通話後接著與日方通話就是其行動和表現。特朗普與高市早苗通話說明美方急於力壓高市早苗，防止中日對抗事態進一步發展。事實證明，美國對日施壓產生了效果，高市早苗已開始設法緩頰，釋放後退信號。



國家主席習近平11月24日晚同美國總統特朗普通電話。王海良分析，高市早苗涉台挑釁言論是這次中美元首通話的主要背景之一。雖然美國最近在忙於推進俄烏停戰進程，其28條停戰協議可謂全球關注焦點、也是特朗普政績成否之所繫，但考慮到突發的中日衝突有一些火藥味，特朗普也是不能忽視的，尤其是俄烏戰爭尚未結束，諾貝爾和平獎還沒到手。



中方在通話中重點強調在台灣問題上的立場，王海良指出，這是直截了當告訴美方，台灣問題正在因日方新領導人錯誤的的挑釁性言論，出現嚴重負面溢出效應，影響區域和平穩定，美方作為日方的“主子”，有責任管束盲動的日方。否則，中日雙方持續對抗下去，矛盾衝突繼續升級，可能發生軍事衝突，美國將承受不可承受之重。



習近平主席在講話中強調，“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”，表示“中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果”。這有別於中方長期以來跟美國提台灣問題時，以中美三個聯合公報作為論述依據。



王海良分析，中方是站在歷史高地上，從世界視野看台灣問題做出的宏觀論述。這一話語設計和話語力量讓美國無話可說，無可爭辯，只能接受，也讓理虧的日本完全抬不起頭。其一，今年是世界反法西斯戰爭與中國人民抗日戰爭勝利80周年，整個國際話語體系和輿論氛圍都有濃重的歷史色彩，而二戰勝利的歷史是中美以及其他反法西斯力量共同創造的，其成果是共同分享的、戰後國際體系是共同的資產。