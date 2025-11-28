聞泰科技發布關於安世半導體控制權爭議的聲明

中評社北京11月28日電／據聞泰科技：聞泰科技關於安世半導體控制權爭議及全球芯片產業鏈穩定的官方聲明



我方注意到安世荷蘭於11月27日致安世中國領導層的公開信，該信中存在大量混淆視聽的不實指控和虛假信息，並進一步反映了安世荷蘭推卸責任、迴避問題，缺乏妥善解決此次事件的誠意。在當前全球芯片產業鏈面臨動蕩與風險的局面下，作為安世半導體的唯一合法股東，同時也是深耕半導體產業、始終致力於維護全球產業鏈穩定的企業，聞泰科技鄭重發布聲明如下：



一、聞泰科技對安世半導體的控制權及股東權益遭到非法剝奪，系導致全球半導體供應鏈混亂和動蕩的根源



正如中國商務部明確指出，此次全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。正是在荷蘭經濟部不當干預下，安世荷蘭通過向企業法庭發起不當的訴訟程序，非法地剝奪了聞泰科技作為安世半導體股東的控制權和合法股東權益，才導致了今天全球半導體供應鏈的混亂和動蕩。因此，如果這一切無法得到恢復，全球半導體供應鏈的穩定暢通將無從談起。



事實上，自控制權爭議發生以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，我方已主動釋放善意，明確表達了願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。我方更是多次通過不同場合、多種途徑，主動向安世荷蘭表達願意通過協商共同尋求解決方案。安世荷蘭在其公開信中所稱“其主動聯繫中方，但未得到任何實質性回應”完全與事實不符。



二、聞泰科技與安世半導體所面臨的控制權爭議是關乎全球半導體供應鏈穩定的重大議題



如我方反復強調，安世半導體是關係到全球半導體供應鏈穩定的關鍵節點，從新能源汽車的動力控制系統，到工業自動化設備的核心驅動部件，再到各類消費電子的能源管理模塊，安世半導體的產品已深度融入全球產業鏈的多個關鍵環節，成為眾多國際大廠保障供應鏈穩定的重要基石。



若安世半導體的控制權爭議得不到解決，眾多客戶將面臨供應鏈斷裂的風險，車企的生產交付計劃可能被迫調整；工控設備領域的供應鏈也將隨之動蕩，工業生產的穩定性與連續性將受到嚴重影響，眾多企業的交付周期、成本控制、市場競爭力都將受到嚴重波及。

