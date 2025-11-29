中評關注：香港為大埔災後提供多方支援

28日下午，火災後的宏福苑。前一天停滿街道的消防車輛陸續撤離（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月29日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警，截至28日下午三時，已造成128人死亡、79人受傷。火勢於28日上午大致被救熄。香港特區政府多部門28日下午陸續就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。特區政府表示，多個政策局及部門現正集中持續加強後續支援善後工作。特區政府將為每位死難者的家屬發放20萬元慰問金，並由下星期開始，為每一戶家庭發放五萬元生活津貼。



當天下午，香港特區政府保安局局長鄧炳強聯同署理警務處處長簡啟恩、消防處處長楊恩健、消防處副處長（行動）陳慶勇和警務處新界北總區指揮官林敏嫻就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。隨後，民政及青年事務局局長麥美娟聯同勞工及福利局局長孫玉菡和教育局局長蔡若蓮也會見傳媒。他們分別介紹了五級火警相關滅火救援情況及後續安撫安置的支援工作情況。



據悉，大埔宏福苑的滅火及救援工作已完成，多個政策局及部門現正集中持續加強後續支援善後工作。政府已於27日成立調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組，分別由政務司司長、政務司副司長和財政司副司長領導，積極推展相關工作。



為加快處理有關失蹤者的查詢，警方已啟用“重大事件調查及災難支援系統”（MIIDSS – 超級電腦）識別傷亡人士身分，並將調動“災難遇害者辨認組”，有系統地辨認遇害者身分，並為後續調查及善後工作提供證據。警方亦已設立辨認處，協助家屬透過相片初步辨認遺體，在完成初步辨認後，警方會安排正式的遺體辨認程序。



大埔火災逝者遺體會按照《死因裁判官條例》（第504章）移送公眾殮房。衞生署法醫服務正為警方災難遇害者辨認組搜集證據，全力協助辨認逝者身分。考慮到火災逝者親屬可能難以提供逝者的身份證明文件和醫療記錄，法醫會因應每宗個案酌情處理和提供適切支援，並按親屬意願盡力協助申請豁免遺體剖驗程序。